Sabato 27 settembre, su Rai1, è iniziata una nuova edizione di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci. Nella clip di presentazione Barbara D’Urso ha spiegato come ha vissuto questi due anni lontano dalla televisione. Al termine dell'esibizione con Pasquale La Rocca, ha ammesso di essere in difficoltà: "È difficile, perché sono abituata a gestire".

Le parole di Barbara D'Urso

In occasione della clip di presentazione a Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso non ha potuto fare a meno di parlare del suo addio a Mediaset, pur senza menzionare l'azienda.

"Se qualcuno vede questo come un passo indietro, in realtà non è così. Per me è un passo avanti, perché mi metto in gioco con coraggio in un’altra situazione, molto diversa da quelle a cui ero abituata", ha esordito la concorrente. Ha poi spiegato che è stato difficile sparire dalla televisione da un giorno all’altro, ma con la partecipazione a Ballando con le Stelle vuole dimostrare che si può sempre ricominciare anche dopo una caduta.

Scendendo in pista con Pasquale La Rocca, la coppia si è esibita in una rumba. Al termine della performance, Barbara D’Urso si è confrontata con la giuria e non ha nascosto le difficoltà incontrate: "Per me è difficile, perché sono abituata a gestire". Infine, ha raccontato un retroscena avvenuto dietro le quinte: "Mi hanno sgridato perché non dovevo passare dalla tenda.

Ora devo affidarmi al mio maestro Pasquale e a Milly Carlucci".

La classifica della prima puntata di Ballando con le Stelle

Al termine di tutte le esibizioni è stata stilata la classifica della prima puntata di Ballando con le Stelle. Il punteggio è stato determinato dai voti della giuria, dai like ricevuti sulle pagine social del programma e dal tesoretto assegnato da Alberto Matano (giudice a bordo campo) e Simone Erra (tribuno del popolo).

1. Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

2. Nancy Brilli e Carlo Aloia

3. Rosa Chemical ed Erika Martinelli

4. Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

5. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

6. Filippo Magnini e Alessandra Tripoli

7. Andrea Delogu e Nikita Perotti

8. Beppe Convertini e Veera Kinnunen

9.

Martina Colombari e Luca Favilla

10. Marcella Bella e Ciquito

11. Fabio Fognini e Giada Lini

12. Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale

Cosa pensano gli utenti del web

Sulla pagina X di Ballando con le Stelle, diversi utenti hanno commentato la performance di Barbara D'Urso.

Un utente ha scritto: "Si è rimessa in gioco con umiltà e impegno, brava Barbara". Un altro ha aggiunto: "Personalmente l'ho trovata molto teatrale con tutte quelle faccette". Un telespettatore ha invece commentato: "Bentornata Barbara". Infine, un utente ha concluso: "Una grande professionista che ha saputo rialzarsi nel suo momento più buio".