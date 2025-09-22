Le anticipazioni di Forbidden Fruit, relative alle puntate che andranno in onda dal 29 settembre al 3 ottobre, svelano che, dopo una discussione con Halit, Yildiz si trasferirà a Sapanca. Kemal la raggiungerà, rischiando di essere scoperto da Halit.

Dundar ha paura delle maschere di Caner ed Emir

Le anticipazioni di Forbidden Fruit, riguardanti gli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre, prendono il via dall'arrivo di Dundar a casa di Zeynep per scusarsi con lei del comportamento avuto nei suoi riguardi.

Dundar, però, verrà spaventato dall'arrivo di Caner ed Emir che appariranno mascherati. L'uomo avrà così tanta paura da minacciare entrambi con una pistola.

La situazione genererà molta confusione tanto che il cagnolino Kaju scapperà via. A ritrovare il cucciolo Kaju sarà Alihan che deciderà di portarlo con sé a casa sua. Ender, però, non volendo convivere con una cane, costringerà Alihan a liberarsi subito di lui.

Dopo l'ennesima discussione con Halit a causa degli amici di Erim che lei aveva cacciato di casa per via della loro maleducazione, Yildiz deciderà di lasciare la casa coniugale per trasferirsi a Sapanca. Inaspettatamente, Yildiz verrà raggiunta da Kemal che vorrebbe avere un'altra possibilità con lei.

I due però rischieranno di essere scoperti da Halit, il quale andrà da sua moglie per spingerla a far ritorno ad Istanbul con lui.

Yildiz infelice del suo rapporto con il marito

Ender continuerà a portare avanti il suo subdolo piano contro Alihan. Nel frattempo, Lila troverà un escamotage per incontrare Emir e accordarsi sul modo in cui dovranno affrontare la cena che Zerrin ha organizzato, viste le numerose bugie raccontate da entrambi.

Yildiz non sarà felice del suo rapporto con il marito che continuerà a controllarla a stretto giro. Infine, Zeynep continuerà a maturare dei sospetti nei riguardi di Alihan, essendo convinta che l'uomo stia comprando azioni della compagnia, usando il nome di società estere.

Gli ascolti delle soap turche

Continua il trend positivo in fatto di ascolti delle soap turche del pomeriggio di Canale 5. Nella giornata di venerdì 20 settembre, è La forza di una donna ad ottenere lo share più elevato, pari al 23% con una media di spettatori di 1.839.000. Ottimi ascolti anche per Forbidden Fruit che ha raggiunto i 2.042.000 di spettatori con il 20.3% di share. Beautiful invece ha ottenuto 1.854.000 di spettatori con share pari al 15.7%. Adesso bisognerà attendere la messa in onda del nuovo palinsesto autunnale, con il ritorno di Uomini e Donne di Maria De Filippi a partire dal lunedì 22 settembre per capire se questi ascolti verranno confermati o se ci saranno delle variazioni.