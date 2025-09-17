Lorenzo sarà arrestato durante una normale colazione a La Promessa nelle prossime puntate: l'accusa sarà quella di abuso della professione e Curro si prenderà la sua rivincita.

Le anticipazioni rivelano che grazie ad Angela, Curro si procurerà le prove per incriminare il Capitano. Durante l'arresto, il ragazzo si avvicinerà a Lorenzo: "Questa è la mia vendetta per la morte di Jana". Curro, infatti, sarà convinto del fatto che il Capitano abbia tolto la vita alla ragazza ma di questo non avrà nessuna prova.

Lorenzo in seri guai con la giustizia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto al palazzo arriverà Angela, la figlia di Leocadia, una graziosa ragazza che si legherà subito in modo speciale a Curro.

Angela avrà un ruolo molto importante nelle trame future e soprattutto nella vendetta di Curro nei confronti di Lorenzo. Tutto avrà inizio quando il ragazzo avrà il forte sospetto che il Capitano abbia una grossa responsabilità nella morte di Jana. Per lui non sarà facile raccogliere le prove a riguardo e Angela arriverà in suo aiuto. Grazie al consiglio di Leocadia, la ragazza sarà assunta da Lorenzo come segretaria e questo le permetterà di avere accesso a tutti i documenti del Capitano. Curro non riuscirà a trovare nulla sul delitto di Jana, ma in compenso scoprirà che Lorenzo ha commesso diversi illeciti sfruttando la sua posizione di militare. Il ragazzo non perderà questa grande occasione per vendicarsi del Capitano e si metterà in contatto con il colonnello Fuentes.

Quest'ultimo si presenterà a La Promessa facendo tremare Lorenzo, ma Curro sarà molto discreto e riuscirà ad attirare il colonnello nello studio per consegnargli tutti i documenti contro Lorenzo. Con le prove alla mano, Fuentes convocherà Lorenzo e gli chiederà spiegazioni delle lettere firmate di suo pugno che commissionano atti illeciti.

La vendetta di Curro sorprenderà i De Lujan

Nelle prossime puntate de La Promessa , Lorenzo si troverà in seria difficoltà. Fuentes gli spiegherà che Curro ha procurato le prove di tutto quello di cui è accusato. Il Capitano non si rassegnerà e si giustificherà dicendo che il ragazzo ha complottato contro di lui con dei documenti falsi. "Dimostrerò la mia innocenza", dirà Lorenzo, certo delle sue parole.

Leocadia arriverà a godersi la scena e andrà via a braccetto con Fuentes, facendo infuriare Lorenzo. Il colonnello sarà a colazione con tutta la famiglia quando si farà avanti con le accuse contro il Capitano e mostrerà le prove. All'improvviso arriveranno le guardie che porteranno via Lorenzo sotto lo sguardo attonito dei De Lujan. Il Capitano sarà processato da un tribunale militare per aver abusato della sua professione e Curro non si perderà la scena. "Questo è il mio modo per vendicare la morte di mia sorella Jana", dirà Curro sistemando il mantello sulle spalle di Lorenzo.

Lorenzo e Curro: un rapporto da sempre difficile

Nelle puntate in onda in Italia, grazie a Jana, Curro ha già scoperto che Lorenzo non è il suo vero padre.

Il loro rapporto è sempre stato travagliato, e il ragazzo ha sempre sospettato di non essere il figlio del Capitano, troppo diverso da lui. Curro ha sempre percepito il disprezzo da parte di Lorenzo e sapere che non è suo padre è stato una liberazione per lui. In realtà Curro è il figlio segreto di Alonso, ma il marchese ancora non sa nulla di questa verità. Il marito di Cruz è convinto che quel bambino, nato dal suo amore clandestino con Dolores, sia morto con la madre e la sorellina.