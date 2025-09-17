La puntata di Uomini e donne che è stata registrata il 16 settembre è stata anche l'unica per Rosario Guglielmi nelle vesti di tronista. Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, svelano che Maria De Filippi ha "messo alla porta" il ragazzo dopo aver saputo che è stato in intimità con Lucia Ilardo fino a pochi giorni prima di presentarsi in studio. La conduttrice è sembrata molto stupita dalle rivelazioni della protagonista di Temptation Island, ma questo non le ha impedito di far terminare il trono di Rosario ancora prima che cominciasse.

Le dichiarazioni dopo lo stupore

Da diverse ore sul web si parla della decisione di Maria De Filippi di mandare via Rosario da U&D dopo che Lucia ha reso pubblici i dettagli degli incontri che avrebbero avuto nei giorni scorsi lontano da occhi indiscreti.

Il giorno successivo alla "cacciata" di Guglielmi dal cast del dating-show, sono trapelate le parole che la conduttrice avrebbe pronunciato in studio dopo aver ascoltato il racconto di Ilardo.

"Non mi sembra il caso che il trono inizi", avrebbe detto la padrona di casa del format di Canale 5 rivolgendosi direttamente al giovane al quale aveva scelto di dare una possibilità offrendogli il ruolo di tronista subito dopo l'esperienza a Temptation Island.

La presentatrice sarebbe rimasta spiazzata dalle rivelazioni di Lucia, anzi chi era presente sostiene che fosse quasi sbigottita da tutto quello che stava succedendo davanti ai suoi occhi.

Rosario non ha potuto fare altro che incassare le frecciatine di Tina Cipollari, salutare tutti e andare via.

L'indecisione prima di accettare il trono

Chi ha visto lo speciale di Temptation Island del 15 settembre, ricorderà che Rosario ci ha pensato molto prima di accettare il trono.

Il ragazzo ha parlato con sé stesso per circa dieci minuti, interrogandosi su quanto si sentisse pronto ad affrontare l'avventura a U&D che le era appena stata proposta.

Dopo essersi accomodato sulla poltrona rossa, infatti, il giovane ha spiegato che il suo "sì" era dovuto al fatto che pensa di meritare un'opportunità del genere, soprattutto per come sono andate le cose con Lucia durante l'estate.

Dubbi sull'arrivo di un sostituto di Rosario

Nel corso della registrazione di U&D del 16 settembre non è stato chiarito se qualcuno prenderà il posto di Rosario in una delle prossime puntate.

Per quasi un mese, infatti, gli unici tronisti del cast sono stati Flavio e Cristiana, e c'è chi pensa che potrebbero rimanere loro almeno fino alla fine della prima parte della stagione.

Molti fan vorrebbero vedere Sarah sulla poltrona rossa, ma il suo recente riavvicinamento a Valerio (prima che lui scegliesse di stare solo con Ary) potrebbe essere uno dei motivi per i quali la redazione non le ha offerto il trono.