Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nuh metterà in crisi la sua storia con Sevilay. Dopo una notte romantica, l’uomo accuserà la fidanzata di aver dormito con Cihan, dando il via a uno scontro acceso che porterà la ragazza a reagire con forza e a scappare di casa, lasciando tutti sconvolti e mettendo definitivamente in crisi il loro rapporto.

Nuh chiede a Sevilay di sposarlo

Nuh farà il grande passo: chiederà a Sevilay di diventare sua moglie. Dopo la cena romantica con proposta, trascorreranno una notte di passione in albergo, ma il risveglio del giorno dopo sarà tutt'altro che pieno di trasporto e segnerà l’inizio di una crisi profonda.

Il risveglio e il gelo di Nuh

Sevilay non troverà Nuh a letto e anche dopo sarà scostante e freddo. Torneranno a casa, ma il rientro non sarà per niente idilliaco. Anzi, Sevilay se la prenderà con lui perché quando gli chiederà per l'ennesima volta "che cosa c'è che non va", lui risponderà il solito "niente", ma Sevilay sa bene che dietro il suo atteggiamento c'è qualcosa di importante e nascosto, così lo attaccherà con rabbia.

L’accusa di Nuh contro Sevilay: 'Sei stata a letto con Cihan'

"Ci siamo svegliati e tu non eri al mio fianco. Sono venuta da te, ho cercato di parlarti. Non hai nemmeno alzato la testa per guardarmi per tutto il giorno", dirà Sevilay arrabbiata, dicendogli che lei non ha la più pallida idea di che cosa sia successo dopo la loro notte di passione.

Lui, confuso e geloso, dirà: "Hai passato una notte con Cihan? Dopotutto siete stati nello stesso letto. Se hai dormito con lui… ti ha toccata, è vero o no?". Sevilay sarà inorridita davanti a questa accusa, non solo perché tra lei e Cihan non c'è mai stato niente, nonostante fossero sposati, ma anche perché è stufa dell'ennesima scenata di gelosia di Nuh. Stanca del suo atteggiamento, gli darà un sonoro schiaffo.

La fuga di Sevilay e la reazione di Melek

La ragazza scapperà e la scena avrà una spettatrice: Melek. "Sevilay, cosa succede? Che stai facendo? Sevilay", urlerà Melek, e Sevilay le risponderà: "Chiedi a tuo fratello". Alla fine, Melek esploderà: "Cosa hai detto a quella ragazza? Perché se ne va via così?".

Nuh non riuscirà a mentirle: "Le ho chiesto se è stata a letto con Cihan". Melek non riuscirà a credere alle sue orecchie. "Ma che cosa hai in quella testa? Mi verrebbe da sputarti in faccia. Sei stato scortese, sfacciato". Melek lascerà perdere il fratello per correre dietro a Sevilay e chiederle scusa da parte di Nuh, ma la ragazza non avrà nessuna intenzione di perdonargli il suo atteggiamento morboso. Chiamerà un taxi, ma Melek non sarà disposta a lasciarla sola, così la seguirà in città.