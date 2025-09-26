Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano momenti drammatici per una delle protagoniste. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Petra si ammalerà gravemente. Maria notando la governante in pessime condizioni le presterà soccorso. Nel frattempo, Catalina dovrà affrontare il difficile momento di lasciare il palazzo, il marito e i suoi due figli.

Petra è gravemente malata

Petra si ammalerà gravemente e inizierà a mostrare segni evidenti di malessere: il suo comportamento diventerà sempre più irascibile e imprevedibile. La governante de La Promessa soffrirà anche di forti dolori al collo, spingendo Samuel a ipotizzare che il suo cattivo umore sia legato alle sue condizioni di salute.

I sintomi peggioreranno progressivamente, provocando un deterioramento nei rapporti con le altre persone. La situazione raggiungerà un punto critico quando Maria troverà Petra dolorante e le presterà soccorso.

Il dottor Salazar arriva a La Promessa per visitare Petra

Le anticipazioni rivelano che sarà indispensabile l’intervento del dottor Salazar, che prescriverà alla governante una dose più elevata di farmaci, raccomandandole un periodo di riposo assoluto. Le condizioni di salute di Petra continueranno a peggiorare. Il clima lavorativo per la servitù diventerà insostenibile a causa delle rigide disposizioni imposte da Cristobal, il nuovo maggiordomo. Quest’ultimo stabilirà una serie di regole severe, accompagnate da sanzioni e minacce di licenziamento.

Petra si troverà quindi non solo in condizioni fisiche critiche, ma anche in un ambiente ostile. In modo del tutto inatteso, la governante instaurerà un rapporto di fiducia con Maria, che le prometterà di mantenere riservate le sue condizioni di salute. Spazio anche alle vicende di Catalina, che dovrà separarsi dal marito e dai suoi due figli, poiché il barone Valladares la obbligherà a lasciare la tenuta.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Manuel e Jana hanno festeggiato con la servitù

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana e Manuel si sono sposati. Tuttavia, nonostante il matrimonio, Cruz non ha accettato la presenza della sua ex cameriera accanto al figlio.

I due sposi non hanno potuto celebrare le nozze con gli amici di Jana, poiché i genitori di Manuel non hanno consentito loro di partecipare come ospiti. La servitù, però, ha avuto modo di festeggiare con l’ex collega e suo marito, organizzando una festa in loro onore. Spazio anche alle vicende di Catalina, che ha scelto di allontanarsi dalla tenuta per vivere la gravidanza in tranquillità presso la casa di una zia, ma ha trovato l'opposizione dei parenti. Martina invece, ancora lontana dal palazzo, non ha preso parte al matrimonio di suo cugino.