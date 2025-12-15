Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un finale di quarta stagione che lascerà senza parole i telespettatori. Nelle ultime ore, infatti, in Spagna è stato diffuso il filmato promozionale dell'episodio conclusivo, destinato a cambiare nuovamente gli equilibri alla tenuta dei De Lujan. Nel video viene rivelato un nuovo lutto che sconvolgerà la famiglia del marchese: questa volta sarà Angela a perdere la vita, e non si tratterà di un omicidio bensì di un suicidio. Curro, devastato dal dolore per la morte della figlia di Leocadia, arriverà a puntare un'arma contro Manuel e partirà un colpo.

Angela si toglie la vita il giorno delle nozze con Lorenzo

L'episodio che concluderà la quarta stagione de La Promessa si preannuncia carico di tensione e colpi di scena. Nel video promozionale della puntata, che verrà trasmesso in Spagna mercoledì 24 dicembre, è stato già anticipato un nuovo funerale alla tenuta: a perdere la vita sarà Angela, figlia di Leocadia. La morte della ragazza sarà volontaria: Angela deciderà di togliersi la vita pur di non trascorrere il resto dei suoi giorni al fianco di Lorenzo De la Mata. Nel filmato, la giovane appare con l'abito da sposa, lasciando intendere che il gesto estremo sia stato compiuto poco prima della cerimonia. La dinamica non è stata ancora chiarita del tutto, ma un dialogo tra Alonso e Lorenzo suggerisce che Angela possa essersi avvelenata per evitare il matrimonio.

Curro minaccia Manuel

È quindi nel finale di stagione un nuovo dolore attenderà Curro, segretamente fidanzato con Angela. La morte della ragazza farà perdere la ragione al fratello di Jana, che deciderà di allontanarsi da La Promessa. Sempre nel video promozionale, infatti, Curro appare all'aperto, in un giardino, mentre imbraccia un'arma e la punta contro Manuel . All'improvviso partirà un colpo, ma non è stato chiarito se Curro colpirà Manuel, se lo sparo sarà rivolto in aria o se qualcun altro perderà la vita o rimarrà ferito. Intanto, nell'ultimo episodio della quarta stagione della soap è previsto anche il ritorno di Margarita, madre di Martina, pronta a regolare i conti rimasti in sospeso.

La cognata di Alonso, inoltre, avrà un acceso confronto con Leocadia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha affrontato Leocadia e Cruz

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Jana ha scoperto la stanza segreta dove aveva vissuto sua madre Dolores. Grazie alle indagini, Exposito ha capito che quella camera era stata utilizzata per nascondere il corpo di Tomas dopo che qualcuno lo aveva pugnalato. Jana ha quindi accusato Cruz, ritenendola responsabile di essersi sbarazzata del figlio di Alonso. La marchesa, però, ha negato di aver commesso tale crimine. Nel frattempo, Jana ha chiesto spiegazioni anche a Leocadia riguardo a quanto accaduto a Dolores, ma la donna ha scaricato la responsabilità su Cruz. Pertanto, la moglie di Manuel ha affrontato sia Leocadia che Cruz , decidendo di scoprire una volta per tutte la verità sull'omicidio di sua madre.