Amici di Maria è pronto per tornare su Canale 5.

Nelle ultime ore è stata infatti registrata la prima puntata della 25esima edizione del talent. È stata l'occasione giusta per rivedere i volti storici del programma, tra cui Daniele Doria, il vincitore della scorsa edizione, e per iniziare a presentare i primi allievi della scuola.

Tra gli ospiti in studio Francesca Fagnani e Simona Ventura

La prima puntata andrà in onda su Canale 5 domenica 28 settembre 2025 con inizio fissato alle 14:00.

Oltre al vincitore Daniele Doria - che ha fatto il suo ingresso con la coppa vinta lo scorso anno -, si segnala la presenza di diversi ospiti illustri.

Tra gli altri Irama, Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve che ripartirà il 28 ottobre prossimo, Geppi Cucciari, che ha recitato un breve monologo in cui ha citato la maestra Celentano, Stash, Simona Ventura (che ha ricordato l’inizio della nuova stagione del Grande Fratello che la vedrà alla conduzione) e Giuseppe Giofrè, che ha regalato a Maria De Filippi una maglia firmata da Jennifer Lopez.

Il ritorno di Veronica Peparini e i primi allievi

Nel corso della prima registrazione, De Filippi ha innanzitutto ribadito la composizione del corpo docenti. Come già abbondantemente trapelato dalle scorse anticipazioni, si segnala il rientro di Veronica Peparini, che prenderà il posto di Deborah Lettieri: confermati invece Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

È poi venuto il momento degli allievi: tra i primi ad essere presentati Michelle Cavallaro, nota influencer ed ex volto de Il Collegio, Riccardo Stimolo (scelto subito da Rudy Zerbi), Alessio Di Ponzio, Valentina, Emiliano, Pierpaolo, Maria Rosaria Dalmonte, Michele, Penelope, Flavia (che è entrata nel team di Anna Pettinelli), Plasma e Gabriele Gard.

Un omaggio carico di emozione

Come da tradizione del talent, non sono poi mancati i momenti toccanti. I ballerini professionisti di Amici 25 hanno infatti reso omaggio con una coreografia intensa e commovente ad un ragazzo di 14 anni scomparso prematuramente.

L’esibizione ha visto come protagonista l’ex allievo Francesco Fasano, affiancato da volti noti come Elena D’Amario, Michele, Giulia Stabile, Chiara Bacci, Alessia Pecchia e Isobel Kinnear.

Ipotesi giudici serale, in lizza Gigi D'Alessio e Ranieri

La nuova edizione di Amici non ha ancora preso il via, ma già si parla di fase serale con i primi nomi dei possibili giudici pronti a sedersi sulle famose poltrone rosse. Ecco che nel roster di possibili candidati, si annoverano personaggi del calibro di Gigi D'Alessio e Massimo Ranieri.

L'anno scorso, i giudici furono Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D'Amario.