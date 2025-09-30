Nelle prossime puntate turche de La notte nel cuore, Harika vivrà dei momenti di disperazione: confesserà a Cihan che Nuh ha tentato di ucciderla insieme a Hikmet. Lo shock del racconto farà arrabbiare il giovane e lo spingerà a cercare vendetta.

L’incidente di Sumru scatenerà la rabbia di Nuh

L'incidente stradale in cui resterà coinvolta Sumru sarà il nuovo pretesto per scatenare la rabbia di Nuh. Scampato il pericolo, Sumru racconterà di aver visto Hikmet mentre si trovava in macchina ferita, ma crederà che la cosa sia solo dovuta allo shock. Il racconto, però, arriverà alle orecchie di Nuh, che inizierà le sue indagini.

Hikmet verrà accusata di aver causato l'incidente di Sumru

Grazie alle telecamere di sicurezza presenti in un distributore di benzina, situato accanto al luogo dell'incidente, Nuh vedrà che Hikmet si è avvicinata all'auto della madre. Quindi Sumru non ha avuto un'allucinazione, ma sta di fatto che l'incidente non l'ha provocato Hikmet: l'unica colpa di quest'ultima sarà quella di non averle prestato soccorso.

Nuh tenterà di eliminare Hikmet con la demolitrice

Nuh penserà subito a vendicarsi e vorrà uccidere Hikmet schiacciando la sua auto, con lei all'interno, con una macchina per demolizione. I piani di Nuh cambieranno quando si renderà conto che dentro quell'auto c'è anche sua sorella Harika: bloccherà tutto e libererà le due donne.

Tuttavia, Harika non terrà la bocca chiusa e telefonerà a Cihan per raccontargli quanto successo.

Harika rivelerà tutto a Cihan tra le lacrime

Con il fiato spezzato, implorerà il fratello di ascoltarla. "Cihan, se solo sapessi cosa mi è successo", esclamerà Harika con la voce rotta. Il fratello, spaventato nel sentirla in quello stato, chiederà: "Ma che cosa è successo? Perché stai piangendo?".

Harika non riuscirà più a trattenersi e confesserà: "Sono scampata alla morte, ci stava uccidendo". Il fratello, incredulo, ribatterà: "Ma cosa stai dicendo? Che vuol dire che qualcuno vi stava uccidendo?".

Cihan sconvolto giurerà vendetta contro Nuh

Sarà allora che il nome di Nuh verrà svelato. A prendere il telefono della ragazza sarà Hikmet: "Cihan, quel pazzo ci stava ammazzando.

Non capisci? Voleva ucciderci entrambe".

Lo sgomento di Cihan sarà totale. "Ne sei consapevole di quello che stai dicendo?", dirà l’uomo, non volendo credere alle proprie orecchie. Ma Harika insisterà, raccontando tra i singhiozzi che Nuh aveva pianificato tutto nei minimi dettagli. "Dio lo maledica, le nostre mani e i nostri piedi tremavano. È stato un incubo", dichiarerà Hikmet, lasciando il nipote annientato dalla paura e dall’orrore. In quel momento, Cihan si troverà insieme a Melek. Non le racconterà quanto è successo, ma non esiterà a fuggire per trovare il suo nemico e farlo fuori.