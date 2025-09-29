Venerdì 3 ottobre 2025 alle 21:25, Italia 1 tornerà a riproporre un grande classico del cinema, una pellicola incentrata sul celeberrimo Robin Hood.

L'emittente proporrà la versione del 2010, diretta da Ridley Scott e con Russell Crowe come protagonista nei panni di Robin di Loxley (anche noto come Robin Longstride).

Nel cast, anche Cate Blanchett, William Hurt, Mark Strong, Mark Addy, Oscar Isaac, Danny Huston, Eileen Atkins e Max von Sydow.

Trama di Robin Hood in onda venerdì 3 ottobre 2025 su Italia 1

Nel 1199, tra le ombre delle guerre che infiammano l’Europa, Robin Longstride emerge come un arciere inglese dal passato nobile e dal presente segnato da dieci anni di battaglie.

In Francia, combatte per riconquistare i feudi perduti della corona inglese, ma il destino cambia rotta quando il re Riccardo Cuor di Leone cade sotto una freccia nemica.

Con la morte del sovrano, Robin e i suoi compagni vedono finalmente la possibilità di tornare a casa. Ma il cammino verso l’Inghilterra è tutt’altro che sicuro. Un’imboscata brutale, guidata dal crudele Sir Godfrey, stermina la Guardia Reale incaricata di riportare la corona a Londra. Robin interviene, mette in fuga gli assalitori e riceve da un cavaliere morente, Sir Robert Locksley, una missione che cambierà la sua vita: portare la sua spada al padre, Sir Walter, e proteggere l’eredità della famiglia.

Assumendo l’identità di Locksley, Robin torna in patria e si ritrova al centro della scena politica.

Assiste all’incoronazione del nuovo sovrano, Giovanni, fratello di Riccardo, che si rivela ben presto arrogante e spietato. Manipolato da Godfrey, Giovanni impone tasse insostenibili e autorizza il suo consigliere a riscuoterle con ogni mezzo. Ma Godfrey ha un piano più oscuro: usare il Decreto Regio per massacrare innocenti e aprire le porte all’invasione francese.

A Nottingham, Robin incontra Sir Walter, ormai cieco, che gli chiede di continuare a impersonare il figlio per salvare le terre della famiglia. Lady Marion, vedova di Robert, diffida inizialmente di lui, ma la sua determinazione e il coraggio nel proteggere il raccolto dagli abusi del potere conquistano la sua fiducia. Robin stringe alleanze con Fra Tuck e con un gruppo di giovani ribelli che vivono nella foresta di Sherwood, diventando il simbolo di una resistenza che cresce giorno dopo giorno.

Quando Godfrey scopre la verità sull’identità di Robin, decide di impadronirsi delle terre dei Locksley. Intanto, i baroni del nord si ribellano e chiedono al re una carta dei diritti per limitare il potere monarchico. Giovanni, minacciato dall’invasione francese, accetta la proposta e revoca l’autorità a Godfrey. Ma la tregua è breve: Nottingham viene assediata, Sir Walter ucciso, e la città messa a ferro e fuoco.

Robin guida la controffensiva. Dopo aver scoperto i piani di sbarco francesi, si prepara alla battaglia finale sulle scogliere di Dover. In uno scontro epico, combatte al fianco di Marion, Fra Tuck, i suoi amici e persino lo sceriffo. Gli inglesi trionfano, e Robin affronta Godfrey in un duello decisivo, uccidendolo mentre tenta la fuga.

Ma la gloria ha un prezzo. Re Giovanni, geloso dell’eroismo di Robin, rifiuta di firmare la carta dei diritti e lo dichiara fuorilegge. Eppure, la leggenda è ormai nata. Robin sposa Marion e si rifugia nella foresta di Sherwood, dove insieme ai suoi compagni e ai giovani ribelli dà vita ai Merry Men: una banda di fuorilegge che non rubano per sé, ma combattono per la libertà. Così comincia la vera storia di Robin Hood.