Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 ottobre svelano che la dipendenza dall'alcool di Gianluca sarà evidente a tutti. Per aiutarlo, Diego proporrà a Nunzio di assumerlo al Vulcano per compensare l'assenza di Silvia.

Rosa e Pino, storia al capolinea

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che verranno trasmesse su Raitre da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre prendono il via dalla richiesta che Damiano farà a Grillo affinché non si accanisca contro Eduardo. Al contempo, la relazione tra Rosa e Pino sarà sempre più in crisi, tanto che sembrerà giungere definitivamente la capolinea.

Clara sarà preoccupata per le sorti di Eduardo così chiederà consigli alla signora Giulia e a Niko, ma le risposte che riceverà da entrambi saranno ben lontane da quelle che si aspettava. Intanto, la preoccupazione per il futuro del fratello, porterà Rosa a riavvicinarsi sempre di più a Damiano.

Gianluca non riuscirà più a nascondere la sua dipendenza dall'alcool. Frattanto, Diego proporrà a Nunzio di assumere il giovane Palladini al Vulcano vista l'assenza di Silvia partita con Michele per la Nuova Zelanda. La nuova possibilità che verrà offerta al giovane non coinciderà con le aspettative di Alberto. Luca, però, riuscirà a far comprendere all'amico il vero significato dell'essere padre.

Mariella non si fida di Guido

Guido e Mariella saranno sempre più vicina ma al vigile giungerà un'inaspettata richiesta di aiuto da parte di Alfredo, il maggiordomo di Cotugno. Mariella e Guido riusciranno a sottrarre l'uomo dalle malefatte del suo datore di lavoro e Alfredo si dimostrerà molto riconoscente nei riguardi di Guido.

Mentre il rapporto di Guido e Mariella sembrerà essere giunto ad un punto di svolta, Castrese sarà sempre più angosciato per la fine della sua relazione con Sasà. Ben presto però la situazione dei coniugi del Bue subirà uno scossone: Mariella vedrà Guido in compagnia di Claudia e non riuscirà più a fidarsi di lui e sarà tanto giù da non interessarsi neanche ai tormenti di Castrese.

Filippo avrà un colloquio molto intenso con il padre e deciderà che è giunto il momento di aiutarlo. In carcere però Rosario verrà aggredito e Ferri deciderà di non chiudere aiuto a nessuno e regolare i conti con i detenuti che lo minacciano. Marina cercherà un modo per liberarsi definitivamente dei Gagliotti ai Cantieri. Inoltre, la Giordano sarà in pena per le conduzioni di salute del marito.

Mentre Renato cercherà un modo per sentire meno la nostalgia di Raffaele, Rossella dovrà rendersi conto che non potrà mai avere un rapporto di amicizia sincero con Riccardo.

Arrivederci a Silvia e Michele

La partenza di Silvia e Michele per la Nuova Zelanda porta all'apertura di nuove storyline. I due lasceranno le chiavi di casa a Guido, segno che l'assenza non sarà breve, ed inoltre Nunzio e Guido offriranno un lavoro al Vulcano a Gianluca per potersi dividere il carico di lavoro aumentato vista l'assenza di Silvia.

Insomma, tutto fa credere che la coppia non farà rientro a Napoli tanto presto. I motivi della scelta della produzione non sono noti, ma non è al momento ipotizzabile che Silvia e Michele restino via per sempre. Certamente, il viaggio avrà un significato profondo per i due protagonisti della soap ma per capirne la meglio il significato si dovranno attendere le prossime anticipazioni.