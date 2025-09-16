Anna Pettinelli commenta la querelle tra Laura Pausini e Gianluca Grignani sulla cover di La mia storia tra le dita. A La Vita in Diretta, la docente di Amici prende con decisione le difese della cantante e definisce il collega "un rosicone", alimentando ulteriormente il dibattito acceso.

Anna Pettinelli si schiera nella querelle tra Grignani e Pausini

Tra Gianluca Grignani e Laura Pausini ci sarebbe stati dei dissidi, Il cantautore non avrebbe gradito che la collega, nella promozione sui social della cover di La mia storia tra le dita uscita a settembre 2025, non lo abbia menzionato come autore del brano.

La scelta della cantante ha diviso l’opinione pubblica, tra chi si schiera con lei e chi invece sostiene Grignani. Intervenuta a La Vita in Diretta il 15 settembre, Anna Pettinelli ha espresso la sua opinione sulla vicenda:

"A dicembre lei ha detto a Gianluca che avrebbe cantato la sua canzone e a febbraio ha formalizzato, lui era felice", ha spiegato la docente di Amici. Poi ha aggiunto: "Si è arrabbiato quando Laura ha fatto il post per annunciare l’uscita della canzone e non ha specificato che fosse un brano di Grignani2. Pettinelli ha quindi affondato il colpo, definendo l’artista "un rosicone2.

Secondo la speaker di RDS, Grignani non avrebbe motivi validi per provare risentimento verso Pausini, dal momento che il brano è già ampiamente riconosciuto come una sua creazione a livello internazionale.

Il commento di Pettinelli ha acceso ulteriormente il dibattito tra il pubblico e sul web: da una parte i fan di Grignani, che accusano Pausini di non avergli dato il giusto merito, dall’altra chi difende la cantante, ritenendola vittima di un risentimento eccessivo.

La contestazione di Gianluca Grignani e la replica di Laura Pausini

Il 12 settembre è uscita la discussa cover di La mia storia tra le dita realizzata da Laura Pausini, proposta non solo in italiano ma anche in spagnolo, portoghese e francese.

Sui social, Gianluca Grignani ha contestato alla collega di non averlo menzionato come autore del brano nei post di lancio. In una storia su Instagram aveva scritto: "È doveroso ricordare che il tuo singolo in uscita è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io".

La replica di Pausini non si era fatta attendere: "Tutti sanno che La mia storia tra le dita è tua", ha precisato la cantante, riconoscendo apertamente la paternità del brano al collega.