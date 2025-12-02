LDA e Aka7even, attesi al loro ritorno al Festival di Sanremo nel 2026, si sono ritrovati protagonisti involontari di una gaffe del TG1 durante l’annuncio dei Big. Nel servizio dedicato al cast, il telegiornale ha mostrato per errore la foto di Stefano Scala accanto a LDA, invece di Aka7even. A segnalare subito lo scambio sono stati proprio i due ex allievi di Amici, che hanno commentato la situazione sui social con ironia e divertimento.

LDA e Aka7even tornano a Sanremo come duo: la gaffe del TG1

"Ragazzi, mi dovete dire chi è quella persona messa al posto mio?

Non sono io", ha commentato incredulo Aka7even, dopo essersi visto sostituito dall'attore Stefano Scala nell'immagine trasmessa durante l’edizione del TG1 di domenica 30 novembre 2025. Nel servizio dedicato ai Big di Sanremo 2026, al posto della sua foto è apparsa per errore l’immagine dell’attore e creator. Aka7even ha subito segnalato la gaffe via Instagram, reagendo con ironia e stupore.

Il countdown verso il nuovo ritorno a Sanremo è ufficialmente iniziato e anche LDA ha voluto dire la sua: in una storia su Instagram, il cantante ha ripreso la gaffe del telegiornale sottolineando, con tono scherzoso, che Scala "non è certo il mio amico". Un modo per ridere dell’accaduto insieme ai fan, mentre cresce l’attesa per la loro partecipazione al Festival.

Le immagini della gaffe del TG1, andate in onda durante l’annuncio dei 30 Big da parte di Carlo Conti, hanno fatto il giro del web in pochi minuti. Poco dopo, la redazione del telegiornale ha pubblicato sui social un messaggio di scuse, spiegando che si è trattato di un errore tecnico e porgendo le proprie scuse sia ad Aka7even che a Stefano Scala.

Stefano Scala ironizza sull’errore di Sanremo: 'Felice di essere tra i Big con LDA'

Stefano Scala ha reagito con ironia all’errore che ha visto la sua foto comparire al posto di quella del rapper Aka7even nelle grafiche ufficiali dei 30 Big di Sanremo 2025. Sui social, il giovane ha scherzato dicendo di essere “felicissimo di partecipare al Festival” e di fare “coppia con LDA nonostante si conoscano da soli dodici minuti”.

In un finto messaggio di ringraziamenti, ha poi citato Carlo Conti, Rai 1 e la sua famiglia, divertendo i follower con il suo tono volutamente esagerato.

Gli ex Amici sono tra i Big di Sanremo

LDA e Aka7even torneranno sul palco del Festival della Canzone Italiana, questa volta come un unico concorrente in gara. A confermarlo è stato Carlo Conti durante l’annuncio ufficiale dei 30 Big che si esibiranno al Teatro Ariston per Sanremo 2026.

Accanto al duo nato ad Amici, saliranno sul palco artisti di generazioni e stili diversi: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez in coppia con Marco Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo.

Un cast ricco e trasversale, in cui il duo LDA & Aka7even rappresenta uno dei ritorni più attesi dal pubblico giovane.

L’anteprima del Festival secondo Carlo Conti

Durante la sessione speciale del TG1, in attesa di svelare i titoli dei brani dei Big – che verranno annunciati il 14 dicembre a Sarà Sanremo – Carlo Conti ha offerto una piccola anticipazione sul suo Festival della Canzone Italiana.

"Spero ci sia tanto divertimento e tanta buona musica. Alcune canzoni faranno riflettere, altre faranno ballare: mi auguro che diventino tutte hit da ricordare nel tempo", ha dichiarato il direttore artistico, lasciando trasparire entusiasmo e aspettative alte per l’edizione 2026.