Sono accadute molte cose nello speciale di Temptation Island che è andato in onda il 15 settembre, il primo dei due che la rete ha realizzato per raccontare l'estate delle coppie del cast. La puntata si è aperta con Ary che ha visto diversi video in cui Valerio e Sarah parlavano del riavvicinamento che avevano avuto ad agosto, il tutto mentre lui frequentava la tentatrice tra una vacanza e l'altra. Lucia, invece, ha ammesso i flirt che ha avuto con i single Andrea e Salvatore, ma anche la notte che ha passato con Rosario prima che lui chiudesse definitivamente la loro relazione.

La confusione di Valerio

Tutta la prima parte dello speciale di Temptation Island che è andato in onda il 15 settembre, è stata dedicata al "triangolo" Sarah-Valerio-Ary.

La tentatrice è stata la prima a confrontarsi con Filippo Bisciglia, ma anche la prima a vedere una serie di video che i due ex fidanzati hanno registrato durante le vacanze per raccontare cos'è successo tra loro dopo la fine del programma.

Tra agosto e settembre, infatti, il giovane cuoco ha frequentato sia la single che l'ex compagna (a periodi alternati), palesando una confusione che ha deluso entrambe.

Ary, in particolare, non ha trattenuto le lacrime quando ha scoperto che Valerio è stato in intimità con Sarah, una rivelazione che ha vissuto come un vero e proprio tradimento.

Alla fine tutti e tre hanno concordato sul fatto che per ora è meglio stare da soli, ma lunedì prossimo potrebbero esserci ulteriori colpi di scena a riguardo.

La rottura con Rosario

Dopo una breve parentesi dedicata a Marco e Denise (che non sono tornati insieme durante l'estate), Filippo Bisciglia ha accolto Lucia e le ha chiesto come ha trascorso le vacanze.

La giovane protagonista di Temptation Island ha ammesso che per un po' ha cercato di ricucire il rapporto con Rosario, ma di fronte alla sua freddezza ha scelto di vivere liberamente i legami che ha instaurato all'interno del villaggio.

La ragazza ha parlato apertamente del flirt che ha avuto con il single Andrea e dei momenti di passione e di spensieratezza che ha condiviso con Salvatore, anche lui tentatore del programma.

Nell'ultimo mese e mezzo, però, Lucia ha passato un notte con l'ex fidanzato (cosa confermata anche da lui), ma questo non è bastato per far tornare il sereno tra loro.

comunque lucia questi 4 in un mese che dire se non MAESTRA DI VITA #temptationisland pic.twitter.com/ajG7y1mSpb — paolo (@Paoliciousss) September 15, 2025

Lo speciale si è concluso con Rosario che ha accettato di diventare tronista di Uomini e donne, e probabilmente debutterà in questo ruolo già a partire dalla registrazione del 16 settembre.

L'ironia degli utenti di X

I flirt estivi di Lucia sono stati molto commentati sui social, in particolare da chi ha apprezzato la sincerità della protagonista di Temptation Island.

"Questi bei ragazzi in un mese, Lucia maestra di vita", "Buongustaia", "Insegnaci", "Ha fatto la collezione dei tentatori", "Ha fatto bene", si legge su X in queste ore.