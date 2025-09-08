Dopo un tira e molla sentimentale durato per tutta la 20esima stagione di Tempesta d'amore, per Ana Alves arriverà il momento di scegliere tra Philipp e Vincent. Alla fine la giovane donna deciderà di sposare Philipp Brandes, dicendo addio a Vincent. Nonostante la riconoscenza che nutre per il veterinario, Ana non potrà ignorare l'amore che prova per Philipp. I due convoleranno a nozze nella tenuta ereditata da Wilma, sarà proprio lì che andranno a vivere insieme dopo il fatidico "Si".

Ana si rende conto di amare Philipp e dice addio a Vincent

Il triangolo amoroso tra Ana, Philipp e Vincent terrà con il fiato sospeso i fan di Tempesta d'amore sino alle puntate finali della 20esima stagione.

Le cose tra i tre protagonisti cambieranno quando Ana sarà vittima di un incidente, al seguito del quale necessiterà di un trapianto di rene. Pronto a tutto per la sua amata, Vincent si offrirà come donatore visto che risulterà essere compatibile.

Il trapianto avrà luogo e grazie al gesto di Vincent, Ana potrà sopravvivere. Grata al veterinario per averle salvato la vita, la giovane donna tornerà a far coppia con lui, anche se ben presto si renderà conto di non essere davvero innamorata. L'uomo che ama davvero è Philipp. Ana, nel corso dei prossimi appuntamenti, deciderà pertanto di lasciare il veterinario per legarsi sentimentalmente a Philipp.

Ana sposa Philipp: i due vanno a vivere nella tenuta ereditata da Wilma

Ana e Philipp torneranno ad essere una coppia e decideranno di sposarsi al più presto. I due non vorranno perdere tempo e organizzeranno le nozze che si terranno di lì a pochi giorni. La location sarà la tenuta Thaheim, che Ana avrà ereditato da Wilma, la prozia del suo futuro marito. Proprio in questo luogo, i due neo sposi si trasferiranno a vivere dopo il matrimonio. Scorrendo le anticipazioni provenienti dalla Germania, si viene a sapere che nella stagione successiva, ci sarà un'altra storia d'amore particolarmente travagliata, che vedrà protagonisti due nuovi personaggi: Maxi Saalfeld e Henry Sydow. I telespettatori, orfani del triangolo amoroso Ana, Philipp e Vincent potranno consolarsi con questa nuova storyline.

Quando finisce la 20esima stagione di Tempesta d'amore

La 20esima stagione di Tempesta d'amore si avvia alla sua conclusione e i fan non vedono l'ora di scoprire come si evolveranno le varie storyline. Non vi è certezza sulla data ma è presumibile che le puntate finali della stagione verranno trasmesse su Rete 4 in autunno inoltrato. In Germania, la puntata numero 4331, che rappresenta il punto culminante della 20esima stagione è andata in onda a fine novembre del 2024.