Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano un colpo di scena per i coniugi Kaya. Nelle puntate disponibili da lunedì 15 a venerdì 19 settembre su Mediaset Infinity, Ceylin e Ilgaz si troveranno ad affrontare il divorzio, ma la donna non arriverà in tempo all’udienza. Nel frattempo, Parla sarà latitante e si rifugerà a casa di Metin e Defne. Non mancheranno inoltre nuovi misteri da risolvere: il corpo di Ferda verrà ritrovato in mare.

Ceylin in ritardo all'udienza di divorzio

Le ultime vicende, insieme alle bugie che Ceylin ha raccontato a Ilgaz sull’omicidio di Serdar Denzi, provocheranno una profonda frattura tra i coniugi Kaya.

Il loro matrimonio arriverà a un punto di non ritorno, con l’udienza di divorzio ormai imminente. Tuttavia, le anticipazioni rivelano un colpo di scena: Ceylin non riuscirà a presentarsi in tempo in tribunale bloccata dal traffico, e quando arriverà in aula, troverà la sala ormai vuota. Intanto, per l’avvocata Erguvan i problemi non finiranno, poiché dovrà affrontare anche la causa per difendere i suoi familiari dall’accusa di aver ucciso Serdar Denzi.

Parla si nasconde a casa di Metin

Nel frattempo, arriverà anche il giorno dell’udienza che vedrà Mert, Cinar, Osman, Aylin, Tugce e Parla accusati di aver sequestrato e fatto del male a Serdar. Parla non potrà presentarsi, poiché resterà latitante.

Pars affronterà Ceylin, ipotizzando che la sua famiglia stia nascondendo la ragazza fino alla prima udienza. Intanto, verrà emesso il provvedimento di scarcerazione per gli imputati in attesa del processo, a eccezione di Parla, che resterà nascosta e al sicuro a casa di Metin e Defne. Ci sarà spazio anche per un nuovo mistero: il corpo di una sposa, Ferda, verrà ritrovato in mare. Ilgaz ed Eren inizieranno le indagini per far luce sulle cause della sua morte. Dopo il riconoscimento del cadavere, la famiglia della vittima si recherà in centrale per un colloquio con Ilgaz. I sospetti si concentreranno su Ismail, un giovane innamorato di Ferda, ed Eren inizierà a cercarlo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Aylin ha organizzato la fuga di Parla

Nelle puntate precedenti di Segreti di famiglia disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Ceylin ha scoperto che Parla è responsabile dell’omicidio di Serdar e ha deciso di proteggerla. Nel frattempo, Mert è finito in carcere dopo essersi autoaccusato del delitto, nel tentativo di salvare la vita della nipote di Ceylin. Aylin, intanto, ha organizzato la fuga della figlia con l’aiuto di Cetin, al quale ha consegnato una somma consistente di denaro in cambio di documenti falsi per permetterle di partire senza ostacoli. Spazio anche alle indagini di Eren, che ha trovato tracce ematiche nell’ufficio di Yekta e ha raccolto i reperti per farli analizzare.