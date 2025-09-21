Lunedì 22 settembre andrà in onda il secondo ed ultimo speciale di Temptation Island, una puntata in cui si parlerà delle coppie che sono rimaste in ombra la scorsa settimana. Stando a quello che ha scoperto Lorenzo Pugnaloni, i telespettatori stanno per assistere ad un colpo di scena su Simone e Sonia: i due non sarebbero più una coppia, ma avrebbero deciso di frequentarsi solo in quanto futuri genitori. Si dice, inoltre, che la ragazza aspetterebbe un maschietto e che questa sarebbe la sua priorità assoluta in questo periodo.

Le novità dopo l'annuncio della gravidanza

Cosa accadrà nell'ultima puntata stagionale di Temptation Island? Sul web stanno circolando le anticipazioni di alcune delle cose che saranno trasmesse su Canale 5 il 22 settembre, in particolare le novità che sono trapelate sulla coppia formata da Sonia e Simone.

Su Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha svelato: "Sonia aspetta un maschietto. I rapporti con Simone, invece, si sono interrotti. Ci sono stati diversi alti e bassi durante l'estate. Ad oggi non stanno insieme, ma chiaramente hanno un rapporto da neo genitori. Lui non le fa mancare nulla a livello di presenza e supporto. Lei sta pensando a sé stessa e al piccolino in arrivo".

Stando a quello che si legge sul web, dunque, il bambino che nascerà tra qualche mese non sarebbe bastato per tenere uniti i due ragazzi che al falò di confronto si erano detti addio dopo il tradimento di lui con una tentatrice.

Le altre coppie in sospeso

Il 22 settembre Filippo Bisciglia incontrerà le coppie che non sono state protagoniste del primo speciale di Temptation Island, quelle delle quali non si è parlato lunedì scorso.

I fan sono curiosi di scoprire cos'è successo durante l'estate tra Alessio e Sonia (soprattutto se è vero che sarebbero pronti a convolare a nozze), se Antonio e Valentina sono ancora convinti di volersi sposare, se tra Maria Concetta e Angelo c'è stato un riavvicinamento o no.

Non sarebbe da escludere qualche novità anche su chi ha partecipato alla prima puntata, magari Valerio che è apparso molto confuso e indeciso sulla sua preferenza tra Sarah e Ary.

Rosario già fuori da Uomini e donne

Al termine dello speciale che è andato in onda lunedì scorso, a Rosario è stato proposto il trono.

Il ragazzo ci ha pensato tanto e alla fine ha accettato di entrare nel cast di Uomini e donne, pronto a cercare l'anima gemella davanti alle telecamere di Canale 5.

Il 16 settembre, però, si è registrata una puntata che il pubblico potrà vedere in tv tra qualche settimana, e si è saputo che l'avventura di Guglielmi nel dating-show è già finita.

Lucia si è presentata in studio e ha raccontato dell'intimità che avrebbe condiviso con l'ex fidanzato fino a pochi giorni prima, e questo è bastato a Maria De Filippi per chiedere al giovane di lasciare il trono perché non c'erano i presupposti per iniziare il percorso.