Domenica 21 settembre, Lorenzo Pugnaloni è tornato a parlare di una coppia che ha partecipato a Temptation Island 2025: “Sonia B aspetta un maschio, ma con Simone ha chiuso”. Pugnaloni ha spiegato che tra i due fidanzati le cose non sono andate come speravano, ma oggi mantengono un buon rapporto soltanto per il bene del bambino in arrivo.

Sonia aveva deciso di scrivere al programma di Canale 5 perché non si sentiva più apprezzata dal proprio partner. Durante il percorso nel villaggio, Simone ha instaurato un feeling particolare con una delle tentatrici e ha anche confessato di aver tradito la compagna mentre si trovava in palestra.

Di conseguenza, al falò di confronto finale, Sonia ha scelto di chiudere la storia con Simone. Nella puntata “E poi”, era tornata sui suoi passi dopo aver scoperto di essere incinta.

Il retroscena di Pugnaloni

Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato una storia in cui ha svelato un retroscena su due ex partecipanti di Temptation Island: “Sonia B aspetta un maschio, ma con Simone ha chiuso”. Pugnaloni ha spiegato che i due, per tutta l’estate, hanno provato a darsi delle possibilità, ma hanno entrambi raggiunto la consapevolezza che fosse meglio prendere due strade differenti: “A oggi non stanno più insieme, ma continuano ad avere un rapporto da neo-genitori”. Pugnaloni ha poi precisato che Simone si sta dimostrando molto premuroso nei confronti dell’ex compagna: “Non le fa mancare nulla a livello di supporto e affetto”.

Infine, il giornalista ha aggiunto ulteriori dettagli anche sulla futura mamma: “Lei sta pensando a se stessa e al piccolino in arrivo”.

Temptation Island, anticipazioni secondo speciale

Intanto, lunedì 22 settembre su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata dello speciale di Temptation Island.

I telespettatori scopriranno cos’è successo lontano dai riflettori tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco, Angelo e Maria Concetta, Simone Maragliotti e Sonia Barrile e Antonio con Valentina.

Secondo le anticipazioni diffuse su WittyTv, si vedrà Angelo preoccupato per l’incontro con l’ex Maria Concetta. Anche Simone e Sonia arriveranno separatamente, poiché, come rivelato da Pugnaloni, la coppia è scoppiata durante l’estate.

Valentina e Antonio, invece, stanno già portando avanti i preparativi per il matrimonio, dopo che lui ha chiesto la mano della compagna durante il falò di confronto finale.

Su Sonia e Alessio, invece, non è stata rivelata alcuna anticipazione in merito alla puntata speciale, ma si sa che i due sono tornati insieme dopo il falò di confronto finale.