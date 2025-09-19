L'ospitata di Lucia Ilardo a Uomini e donne non è ancora andata in onda, ma sul web si moltiplicano gli interventi e i commenti su questo argomento. In un'intervista che ha concesso a Lorenzo Pugnaloni, il single Andrea ha punzecchiato la protagonista di Temptation Island sostenendo che avrebbe messo nei guai Rosario Guglielmi perché sarebbe stata invidiosa del fatto che gli abbiano dato il trono. La giovane ha risposto a tono al tentatore scrivendo su Instagram che non può farle la morale perché sarebbe fidanzato da tempo, anche quando ha partecipato al reality di quest'estate.

Il botta e risposta a distanza

Notizia di qualche giorno fa, è che Rosario non è più un tronista di Uomini e donne perché Lucia ha raccontato a tutti dell'intimità che avrebbero avuto fino a poco prima che lui iniziasse il percorso nel dating-show.

Andrea, che con la ragazza ha avuto un flirt dopo Temptation Island per stessa ammissione di entrambi, ha detto la sua sulla vicenda punzecchiando sia Ilardo che Guglielmi.

Il tentatore ha ipotizzato che la giovane potrebbe aver scelto di inguaiare l'ex fidanzato perché sarebbe stata invidiosa dell'opportunità che gli è stata data dopo il reality, poi ha "rimproverato" Rosario sostenendo che sarebbe stato poco furbo a perdere un'occasione televisiva per vivere un momento di passione.

"La ramanzina dal tentatore anche no", è il commento di un'utente che ha spinto Lucia a difendersi con parole piuttosto pungenti nei confronti del single.

"Che a sua volta era fidanzato prima, durante e dopo il programma", ha chiosato la ragazza su Instagram.

Il chiarimento di Lucia su Instagram

Nell'attesa che venga trasmessa in tv la puntata di Uomini e donne alla quale ha partecipato, Lucia ha rotto il silenzio su Instagram per fare un'importante precisazione.

Le anticipazioni che circolavano al termine della registrazione del dating-show del 16 settembre, infatti, sostenevano che la protagonista di Temptation Island si fosse vendicata del "no" che Rosario avrebbe detto a chi gli avrebbe proposto di accettare l'ex fidanzata tra le sue corteggiatrici.

In un video che ha postato sul suo canale social, però, la giovane ha smentito tutto affermando: "Non è vero che la redazione mi ha proposto di andare a corteggiare Rosario. Non ho ricevuto nessuna proposta, nessun invito".

I flirt estivi di Lucia

Nello speciale di Temptation Island che è andato in onda il 15 settembre, ma anche nella registrazione di Uomini e donne di martedì scorso, Lucia ha ammesso che quest'estate ha avuto più di un flirt.

Al termine delle riprese del reality in Calabria, la giovane ha incontrato il single Andrea e poi lui ha raccontato tutto a Rosario, che a sua volta si è riavvicinato all'ex fidanzata durante una vacanza a Napoli.

La ragazza ha avuto un interesse anche per il tentatore Salvatore, ma pochi giorni fa è tornata tra le braccia dell'ex non sapendo che lui aveva accettato il ruolo di tronista.