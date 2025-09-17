Lucia Ilardo è stata la prima concorrente di Temptation Island a riapparire sui social dopo mesi. Il 17 settembre, dopo aver partecipato ad una movimentata registrazione di Uomini e donne, la ragazza ha rotto il silenzio su Instagram per smentire i rumor secondo i quali la redazione le avrebbe proposto di corteggiare Rosario Guglielmi. La giovane ha ripetuto più volte che quest'offerta non le è mai arrivata e che lei ha scoperto che l'ex sarebbe diventato tronista solo guardando lo speciale del reality in televisione.

Le prime parole dopo l'esperienza a Temptation Island

A neppure 24 ore di distanza dalla fine della registrazione di Uomini e donne della quale è stata ospite, Lucia ha preso parola su Ig per fare chiarezza su un paio di cose.

La giovane si è concentrata soprattutto su un'indiscrezione che stava circolando sul web da martedì scorso, ovvero da quando si è saputo che Rosario è stato costretto ad abbandonare il trono dopo alcune sue "scottanti" rivelazioni.

"Secondo alcuni avrei ricevuto una proposta da parte della redazione per scendere a corteggiare Rosario. Non è vero, non ho ricevuto nessuna proposta, nessun invito per corteggiarlo. Io ho scoperto che aveva accettato il trono, dalla messa in onda di Temptation Island".

Con un video che ha postato tra le storie del suo account social, dunque, Lucia ha smentito le voci secondo le quali si sarebbe vendicata dell'ex fidanzato raccontando a tutti dell'intimità che avrebbero avuto fino a pochi giorni fa.

Il caos in studio al debutto

Anche se non può ancora dire molto, Lucia ha scelto di rompere il silenzio sui social per tutelare sé stessa e la redazione di Uomini e donne dalle chiacchiere che stavano circolando su un presunto accordo per rendere più interessante il percorso di Rosario.

Quando andrà in onda la puntata che è stata registrata il 16 settembre, entrambi i protagonisti di Temptation Island saranno liberi di dare la loro versione di quello che è accaduto nell'ultimo periodo, in particolare l'ormai ex tronista che ha taciuto a tutti il riavvicinamento che ha avuto con Lucia poco prima di iniziare l'avventura nel dating-show.

Incerta la data della messa in onda su Canale 5

Al momento non si sa ancora se la "detronizzazione" di Rosario sarà trasmessa in tv la prossima settimana oppure all'inizio di ottobre.

Sul web si vocifera che la redazione starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di anticipare la messa in onda della registrazione del 16 settembre per dare un seguito al racconto degli speciali di Temptation Island, ma per ora non ci sono conferme.

Qualora le puntate dovessero essere proposte in ordine cronologico, per vedere l'ospitata di Lucia e l'addio di Rosario al trono si dovrà attendere quasi un mese.