Bahar sarà dimessa e avrà una nuova regola per la sua famiglia nella puntata de La forza di una donna di venerdì 26 settembre: "Ogni giorno balleremo per un minuto", ordinerà per onorare la fortuna di essere in salute e in pace con i suoi cari.

Le anticipazioni rivelano che Nisan e Doruk saranno molto felici di riabbracciare la loro mamma e non vedranno l'ora di dirle che Sarp è vivo. Arif, invece, preferirà non cenare con la famiglia perché non si sentirà accolto dopo la discussione con Yeliz e Enver e andrà via. Yusuf dirà a suo figlio che Bahar lo ha solo usato, ma lui gli confiderà che le ha regalato l'anello che apparteneva a sua madre.

Il ritorno a casa di Bahar renderà tutti felici

Le anticipazioni de La forza di una donna di venerdì 26 settembre raccontano che arriverà il giorno tanto atteso da Bahar e dai suoi cari. La donna sarà finalmente dimessa e potrà tornare alla sua vita di tutti i giorni, ancora ignara del ritorno di Sarp. Arif andrà a prendere Bahar dopo una brutta discussione con Yeliz che lo accuserà di essere un opportunista. L'uomo, come ha già detto a Enver e Hatice, non avrà nessuna intenzione di farsi da parte e sarà deciso a combattere per il suo amore. Bahar sarà accolta con un grande abbraccio da Yeliz e Hatice prima di entrare in casa e poco dopo arriveranno anche Nisan e Doruk che correranno incontro alla loro mamma con grande gioia.

Bahar troverà la casa tirata a lucido e inviterà tutti a sedersi per festeggiare. Nisan dirà subito a Bahar che appena Doruk si addormenterà deve rivelarle una cosa. L'atmosfera sarà di grande felicità, ma Arif non potrà dimenticare la discussione avuta poco prima e per questo andrà via senza unirsi alla cena. Bahar ne sarà sorpresa, ma crederà al fatto che l'uomo debba tornare in caffetteria e non darà molto peso alla sua scelta. Yusuf accoglierà suo figlio e si renderà conto che il suo umore non è dei migliori. L'uomo farà notare ad Arif che Bahar e la famiglia lo hanno solo sfruttato, ma lui negherà tutto questo e dirà a suo padre che ha regalato l'anello di sua madre alla donna che ama.

Enver non sembrerà convinto delle nozze di Arif e Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 26 settembre, Bahar mangerà con la sua famiglia e stabilirà delle nuove regole della casa. "Ogni giorno balleremo per un minuto", dirà Bahar ai suoi figli, "Abbiamo solo dieci minuti per arrabbiarci se succede qualcosa, perché poi dobbiamo tornare a sorridere". L'ultima regola di Bahar farà riflettere tutta la famiglia, perché la donna chiederà a tutti di essere sempre sinceri l'uno con l'altro. Le regole saranno inaugurate con un ballo di Bahar ed Enver e presto tutta la famiglia si unirà a loro. Dopo i festeggiamenti, la protagonista si addormenterà e bisognerà rimandare all'indomani il momento della verità su Sarp.

Nisan si stenderà accanto a sua madre, mentre Enver proporrà ad Hatice di accogliere Bahar e i bambini da loro. La donna ricorderà a suo marito che sua figlia presto sposerà Arif e si rifarà una vita con lui.

L'emozionante proposta di nozze di Arif a Bahar

Nelle puntate precedenti, Arif ha fatto la proposta di nozze a Bahar. L'uomo è andato in ospedale e ha regalato l'anello di sua madre alla sua amata, facendole una dichiarazione d'amore che ha fatto commuovere anche Ceyda. Bahar ha accettato la proposta e grazie ad Arif ha ricominciato a sperare nel futuro. Subito dopo questo momento meraviglioso, Bahar ha avuto una crisi che ha fatto disperare tutti. I bambini e Hatice sono arrivati di corsa in ospedale ed è stato chiaro che non ci sarebbe stato più tempo per Bahar. Proprio quando tutte le speranze sembravano perse, Sarp ha riportato Sirin in ospedale e il trapianto di midollo ha salvato la vita della donna.