In occasione dello speciale di Temptation Island, in onda lunedì 15 settembre su Canale 5, tra i protagonisti ci sono stati Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo. Il 29enne ha spiegato di non voler avere più nulla a che fare con la sua ex, visto che, per tutta l'estate, è stata avvistata in compagnia di diversi tentatori: "Si è vista con Salvatore, Francesco e Andrea". Lucia e Rosario erano usciti insieme da Temptation Island, ma successivamente lui venne a scoprire uno scambio di messaggi tra la fidanzata e il single Andrea. Motivo per cui, decise di chiudere la loro storia.

La reazione di Rosario

Durante l'incontro con Filippo Bisciglia, Rosario Guglielmi ha confermato la fine della relazione con Lucia Ilardo. Il 29enne ha rivelato che non vuole assolutamente al suo fianco una donna superficiale, come ritiene che sia la sua ex: "Si è vista con Salvatore all’aeroporto e con Francesco. So che ha avuto un rapporto con Andrea, ma non mi ha mai specificato cosa ci sia stato di preciso". Inoltre, Guglielmi ha scoperto che la sua ex, dopo essere uscita con lui da Temptation Island, ha deciso di seguire la puntata finale con i single del villaggio delle ragazze: "Sono allibito, come se quello da vedere fosse stato bello". Sebbene Rosario sia ancora innamorato della sua ex, al tempo stesso ha detto di essere troppo deluso: "Siamo stati una notte insieme a Posillipo, però mi ha troppo ferito".

La versione di Lucia

Lucia Ilardo ha ammesso le sue colpe. Tuttavia, la 27enne ha anche riferito che, in quel momento, era confusa e voleva capire realmente i sentimenti per Rosario: "Con Salvatore è stato solo un momento, mentre con Andrea ho confessato tutto". La protagonista è scoppiata a piangere e si è detta pronta a tornare sui propri passi per conquistare il suo ex Rosario.

U&D: Guglielmi nuovo tronista

Terminato il confronto a distanza tra i due ex, Filippo Bisciglia ha chiesto a Rosario di seguirlo.

Dopo aver percorso un breve tragitto, il 29enne ha trovato davanti a sé il trono di Uomini e Donne. In principio, il diretto interessato è apparso spiazzato e ha chiesto alcuni momenti per pensare.

Successivamente, Guglielmi ha accettato di diventare tronista: "Merito una seconda possibilità in amore".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno criticato Lucia Ilardo.

"In pratica, Lucia era diventata la mascotte dei tentatori", ha commentato un utente. Un altro telespettatore ha criticato la ragazza: "Cioè Lucia è uscita con tutti i single del villaggio quest'estate tranne che col suo fidanzato". Un utente ha spezzato una lancia a favore di Rosario: "Mi dispiace che un bravo ragazzo abbia dovuto prendere una fregatura simile". C'è anche chi ha criticato il nuovo percorso di Gugliemi sul trono: "Ha detto di essere innamorato di Lucia e va a U&D? Vedremo".