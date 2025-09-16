Le trame delle puntate turche della soap Tv La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Suat chiederà a Sirin di aiutarlo a dividere Sarp e Bahar. La ragazza organizzerà quindi un piano per far scoprire alla sorellastra che il marito ha una seconda famiglia.

Suat vuole che Sirin l'aiuti a dividere Sarp e Bahar

Piril temerà per il suo matrimonio, in quanto convinta che Sarp provi ancora un sentimento per Bahar. La donna supplicherà Suat di trovare una soluzione per evitare un possibile ritorno di fiamma tra i due coniugi.

L'anziano uomo chiederà aiuto a Sirin, che accetterà di presentarsi insieme a lui a un incontro con Piril e Munir.

Sarikadi rivelerà a Piril di aver capito di non avere chance con Sarp anche se ribadirà di non volerlo vedere nemmeno vicino a Bahar. Sirin, a questo punto, informerà la donna che è arrivato il momento che la sua sorellastra scopra che Sarp ha un'altra famiglia.

Bahar apprende che Sarp si è risposato

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Bahar riceverà un sms scritto da Munir che la inviterà a raggiungere la sala d'attesa dell'albergo. Allo stesso tempo, un uomo si recherà a scuola dove convincerà Nisan e Doruk a seguirlo dopo essersi spacciato per un amico del loro papà.

Dopo averle mostrato i figli in auto con uno sconosciuto, Munir chiederà a Bahar di osservare la donna insieme a due bambini davanti a lei. La protagonista rimarrà senza parole quando vedrà uno di essi correre da Sarp, chiamandolo papà.

Lo scagnozzo di Suat inviterà la protagonista a mantenere la calma e fare in modo che Sarp vada via senza che si accorga della sua presenza. Bahar eseguirà l'ordine anche se riconoscerà in Piril la stessa donna che aveva visto a scuola qualche mese prima. In questo modo, Sirin farà scoprire alla sorellastra la seconda famiglia di Sarp mentre Nisan e Doruk saranno riportati a casa sani e salvi.

Bahar è stata portata in ospedale

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a settembre su Canale 5, Sirin si è rifugiata a casa di Suat dopo aver avuto una lite con suo padre.

Sarp, invece, si è recato da Enver per raccontargli la verità sulla sua scomparsa ma lui l'ha convinto ad allontanarsi per proteggere Bahar. Il sarto è apparso deciso a portare avanti le bugie raccontate da Sirin.

Nel contempo, Bahar è stata portata in ospedale da Arif e Ceyda. Le condizioni di salute della donna hanno allarmato i medici, che hanno pensato di sottoporla ad un immediato trapianto di midollo osseo se Sirin non si fosse resa irreperibile.