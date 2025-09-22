In occasione della seconda puntata di Temptation Island e poi…, in onda oggi, lunedì 22 settembre e condotta da Filippo Bisciglia, Dagospia ha fornito alcune anticipazioni che riguardano Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri. A quanto pare, lui sarebbe intenzionato a riconquistare la sua ex, ma lei avrebbe deciso di chiudere definitivamente la relazione dopo aver scoperto che in estate Angelo ha avuto diverse frequentazioni.

Maria Concetta aveva deciso di partecipare a Temptation Island perché convinta che il fidanzato la tradisse. Durante il percorso nel villaggio, Angelo si era avvicinato a una delle single, ma non aveva consumato il tradimento, frenato dalla presenza delle telecamere.

Quando, però, aveva chiesto alla tentatrice di incontrarsi lontano dal programma, Maria Concetta aveva richiesto il falò di confronto e aveva lasciato il fidanzato.

Temptation Island: Angelo in lacrime

Secondo quanto riportato dal sito di Roberto D’Agostino, nella puntata speciale di Temptation Island Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri entreranno separatamente.

Il primo a presentarsi da Filippo Bisciglia sarà Angelo, visibilmente provato: parlando della sua ex non riuscirà a trattenere le lacrime. A quanto pare, sarebbe intenzionato a riconquistarla. Successivamente arriverà Maria Concetta, che confermerà la fine della relazione con Angelo. Non si limiterà a questo: racconterà di non credere alle parole dell’ex, avendo saputo che durante l’estate lui ha frequentato diverse ragazze.

Tutto quello che c'è da sapere sulle altre coppie

Per quanto riguarda Valentina e Antonio, la loro relazione procede a gonfie vele. In occasione dell’incontro con Filippo Bisciglia, riceveranno una sorpresa: Sal Da Vinci canterà la canzone simbolo del loro amore.

Anche Alessio e Sonia Loparco hanno ritrovato la serenità dopo la partecipazione al docu-reality di Canale 5. La coppia, che arriverà insieme da Filippo Bisciglia, racconterà di essere tornata in Calabria per le vacanze estive, proprio dove è stato girato Temptation Island. La vera novità, però, riguarda il loro futuro: i due hanno deciso di cancellarsi dall’ordine degli avvocati, senza però rivelare quali saranno i prossimi passi professionali.

Sonia Barrile e Simone, invece, si presenteranno separatamente: lei ha deciso di chiudere la storia. La scelta della ragazza sarebbe maturata dopo aver scoperto che il partner aveva una relazione parallela già prima di partecipare a Temptation Island. Nonostante tutto, Sonia rivelerà il sesso del bambino, alla presenza del suo ex e di due amiche che hanno condiviso con lei l’esperienza all’interno del programma.