Lo scorso 15 dicembre, Fabrizio Corona ha parlato di un presunto "sistema Signorini" per entrare nella casa del Grande Fratello VIp. Nonostante il conduttore abbia messo tutto in mano ai suoi legali, Corona ha rilasciato una breve dichiarazione ai giornalisti del TG1: "Perché nessuno parla di quello che fa Signorini?".

Le dichiarazioni di Corona

Martedì 23 dicembre, Fabrizio Corona è stato convocato presso il Tribunale di Milano per un'indagine sul suo conto.

All'uscita dal Tribunale, l'ex re dei paparazzi ha rilasciato una breve intervista ai giornalisti del TG1: "Non credo di essere stato qui per la mia indagine, ma credo di essere qui per un'altra indagine che si aprirà a breve di cui voi giornalisti, a parte il TG1 che ha parlato della mia indagine, non parla.

Perché non parlate di quello che ho pubblicato e di quello che fa fuori Alfonso Signorini?". E ancora: "Perché non chiedete alla procura se indagherà su Signorini? Perché dovete aspettare la perquisizione a casa sua? Perché dopo una puntata giornalistica che non è gossip, non scrivete sui giornali ciò che ho detto? Perché parlate di Corona indagato e non dei reati commessi da ormai 10 anni da Signorini?". Il 51enne ha poi aggiunto: "In America questa roba qua verrebbe fuori ovunque. Mi chiedono del revenge porn, ma questo reato neanche esiste". A quel punto una giornalista ha chiesto informazioni su Antonio Medugno e Corona ha risposto: "Sì, ha denunciato molestie e tentata estorsione. Se io ti chiedo qualcosa in cambio è tentata estorsione".

Il diretto interessato ha rivelato che - a suo dire - in quel di Milano tutti sapessero come agiva il presentatore del reality show: "Mediaset, Endemol, i suoi collaboratori, i giornalisti di Chi...Tutti". Infine l'ex re dei paparazzi ha concluso: "Ho raccolto più di 100 testimonianze ed entro questa settimana verranno depositate due denunce".

Queste sono le dichiarazioni che Fabrizio Corona ha rilasciato ai giornalisti presenti presso il tribunale di Milano dopo l'interrogatorio per l'inchiesta su Signorini#falsissimo pic.twitter.com/bkhIIT8MIm — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅❄️ (@zabetta97) December 23, 2025

La versione di Antonio Medugno a Falsissimo

Come annunciato da Fabrizio Corona, lunedì 22 dicembre Antonio Medugno ha preso parte alla nuova puntata del podcast di Falsissimo e ha fornito la sua versione dei fatti.

Medugno ha rivelato di aver conosciuto Signorini durante un servizio fotografico per il settimanale Chi ed intorno alla mezzanotte della stessa serata ha ricevuto un messaggio dal conduttore: "Quando ho ricevuto le foto intime di Signorini mi sono sentito male, quindi ho chiesto al mio manager cosa fare". Nel momento in cui Medugno ha trascorso la serata a casa di Signorini, l'ex gieffino ha detto di aver ricevuto dei regali tra cui un bracciale tennis bianco del valore di 2.000€ circa: "Inizialmente ho rifiutato perché avevo paura che volesse qualcosa in cambio".