Nuovo amore per Tommaso Zorzi, dopo la frequentazione finita male con il designer di una nota azienda di lusso. Il conduttore di Cortesie per gli Ospiti è stato immortalato dai fotografi del settimanale Chi, mentre bacia appassionatamente il nuotatore Alex Di Giorgio. Nei giorni scorsi, lo stesso Zorzi aveva postato sul suo account Instagram uno scatto in compagnia dello sportivo.

Zorzi ha un nuovo fidanzato

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sembrano essere una coppia a tutti gli effetti.

Sulla pagine della rivista di cronaca rosa si vedono il conduttore e il nuotatore mentre si baciano in acqua e si legge: "Nuovi amori alla luce del sole.

L’estate delle passioni". Nei giorni scorsi, il conduttore di Cortesie per gli Ospiti aveva postato una foto in palestra mentre si trovava in compagnia dello sportivo.

Nel passato di Zorzi c'è una relazione con Tommaso Stanzani (ex allievo di Amici): i due si erano conosciuti nell'estate 2020, ma poi come un fulmine a ciel sereno arrivò la rottura. Da quel momento l'ex gieffino non si era fatto più vedere con nessuno fino ad aggi.

Alex Di Giorgio avrebbe dovuto partecipare al GFVip 5

Oggi, Zorzi e Di Giorgio sembrano formare una coppia a tutti gli effetti, ma non tutti sanno che i due sarebbero potuti essere coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip.

Stando ad alcune indiscrezioni, Alex Di Giorgio avrebbe dovuto varcare la porta rossa ma all'ultimo momento l'ingresso saltò a causa di alcuni problemi personali dello sportivo.

Di Giorgio prima di diventare un concorrente di Ballando con le Stelle aveva confermato la partecipazione saltata al reality show: "È vero, mi era stato proposto". I due erano stati già paparazzati insieme in quel di Pantelleria mentre sorseggiavano un bicchiere di vino rosso, ma del loro incontro non venne postata alcuna foto sui social. In un'intervista invece, il nuotatore aveva speso parole al miele verso Zorzi: "Che cosa penso di lui? Penso che sia una persona estremamente intelligente e intraprendente".

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, diversi fan di Tommaso Zorzi hanno espresso un commento sulla nuova relazione del loro beniamino.

"Che bello rivedere il nostro Tommy sereno", ha detto un utente.

Un altro invece ha scritto: "Certo che io un po' lo capisco Tommaso che da quando ha visto Alex Di Giorgio non se l'è mai tolto dalla testa". Tra gli utenti c'è chi si augura che la relazione possa durare più a lungo possibile e chi invece ha scritto: "Attendo con ansia gli scatti della coppia". Infine c'è anche chi ha ironizzato: "Alla fine dopo un bel po' di anni Tommy c'è riuscito a conquistare il cuore di Alex Di Giorgio".