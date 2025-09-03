Negli episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit farà il suo ingresso Dündar Çelikkan (Erdem Kaynarca), il proprietario di una concessionaria d’auto. Diventerà il nuovo rivale in amore di Alihan Taşdemir (Onur Tuna), poiché inizierà a corteggiare Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci).

Alihan sposa Ender, mentre Zeynep diventa vicedirettrice della Falkon Aviation

Dopo essere riuscito a farsi perdonare da Zeynep e averle chiesto di sposarlo, Alihan sposerà Ender in segreto per vendicarsi di Halit. Crederà che Halit sia stato l’amante della madre. A quel punto, Alihan sposerà Ender perché gli prometterà il controllo della Falkon Aviation.

Ovviamente, con il matrimonio perderà Zeynep, che metterà fine alla sua relazione con Alihan, anche se lui le dirà di non provare niente per Ender.

Ci sarà spazio anche per Halit, che deciderà di farla pagare ad Alihan, pur non sapendo la ragione per cui ha iniziato a odiarlo. Convincerà l’ex moglie Zerrin a revocare la procura per gestire le sue azioni nella sua società e nominerà Zeynep vicedirettrice della Falkon Aviation.

Ender chiede aiuto a Caner per avvicinare Zeynep e Dundar

In seguito, su invito di Zerrin, Zeynep si recherà in una concessionaria per acquistare un’auto e finirà per litigare con il proprietario Dundar. Quest’ultimo si pentirà del suo comportamento, al punto da decidere di recarsi alla Falkon Aviation per scusarsi con Zeynep.

Dundar si presenterà sotto l’azienda armato e con tre vetture da far vedere alla ragazza. Con il passare dei giorni, Zeynep verrà corteggiata da Dundar, ma lei lo respingerà in diverse occasioni, anche quando le regalerà un mazzo di fiori.

Nel contempo, Ender attuerà un piano per far dimenticare ad Alihan la sua ex fidanzata: chiederà aiuto al fratello Caner per far avvicinare Zeynep e Dundar.

Zeynep non è riuscita a dimenticare Alihan nemmeno con Cem

Dopo essere stata lasciata da Alihan, Zeynep ha deciso di accettare la proposta di Cem di fidanzarsi con lui, pur non essendo innamorata davvero. Nonostante ciò, Alihan e Zeynep si sono scambiati un bacio nel bagno di un locale durante una serata organizzata dall’azienda di Halit.

Visti da Zehra, appena Cem ha annunciato di essersi fidanzato con Zeynep, Zehra ha rivelato di aver visto la ragazza tra le braccia di Alihan. A quel punto, la ragazza è sparita nel nulla, facendo preoccupare Yildiz. Dopo essere stata ritrovata, Zeynep si è scusata con Cem, il quale si è mostrato comprensivo e le ha offerto il suo supporto come amico.