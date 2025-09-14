Ipek sarà la grande protagonista in negativo delle puntate finali di Tradimento. La figlia di Sezai scoprirà di aspettare un bambino da Oltan ma lui non ne vorrà sapere né di lei né del nascituro. Quando Ipek avrà un aborto spontaneo, perderà il senno e giurerà di farla pagare a Oltan. Dopo aver saputo che la figlia ha perso il bambino, Sezai la denuncerà alla polizia per l'omicidio di Serra ma Ipek riuscirà a far perdere le sue tracce.

Ipek perde il bambino che aspetta da Oltan

Nelle puntate conclusive della dizi turca, Sezai scoprirà che Ipek è responsabile della morte di Serra.

L'uomo non la denuncerà alla polizia solo perché la figlia gli dirà di essere incinta e che il padre d bambino è Oltan. Quest'ultimo non ne vorrà sapere nulla né di Ipek né del bambino ma Sezai lo costringerà a sposare Ipek per dare un futuro al nipote.

Sarà solo un matrimonio di facciata e lpek dovrà farsene una ragione: la gravidanza non servirà a riavvicinarla a Oltan. Il padre di Tolga non la vorrà intorno e subito dopo la cerimonia nuziale la caccerà via dal suo studio. Le cose per Ipek peggioreranno ulteriormente nel momento in cui avrà un'emorragia a seguito della quale scoprirà di aver perso il bambino.

Ipek fuori controllo dopo l'aborto: la donna vuole uccidere Oltan

Dopo l'aborto spontaneo, Ipek andrà fuori di testa e mediterà di uccidere Oltan.

Sezai intanto, venuto a sapere che la figlia ha abortito, la denuncerà alla polizia per l'omicidio di Serra. La ragazza si renderà irreperibile e insieme a Neva, si nasconderà in casa di Azra, approfittando dela sua assenza. Quando Azra tornerà a a casa, verrà sequestrata da Ipek per diverse ore. Poi la figlia di Sezai farà perdere le sue tracce, non prima di averle rubato soldi e carte di credito. Ipek sarà come una mina vagante e Sezai sarà molto preoccupato per ciò che potrebbe accadere.

L'uomo si confiderà con Guzide, la quale cercherà di consolarlo dicendogli che ha fatto la cosa giusta denunciando la figlia alla polizia. Ormai è chiaro a tutti che Ipek è un'assassina e che potrebbe uccidere ancora, visto che sarà fuori controllo dopo aver il bambino.

Quando andranno in onda gli episodi finali di Tradimento

Mancano ormai sempre meno puntate al gran finale di Tradimento e i fan non vedono l'ora di scoprire che cosa succederà nelle puntate finali della soap Tv turca.

Non c'è ancora una data certa, ma è presumibile che gli ultimi episodi della stagione vengano trasmessi su Canale 5 tra ottobre e novembre, sempre in prima serata.