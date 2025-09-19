La soap opera turca Tradimento torna in prime time su Canale 5 venerdì 26 settembre 2025, quando a partire dalle 21:20 andranno in onda tre episodi inediti che daranno ufficialmente il via al capitolo finale della serie.

Nel corso dei nuovi episodi, Umit Özgüder confesserà il suo amore per Yesim. L'uomo rimarrà anche ferito nel tentativo di difenderla da una molestia.

Cosa succederà nella puntata di venerdì 26 settembre?

Le storyline iniziano dal momento in cui Guzide affronta Sezai, rivelandogli di aver scoperto che Kadriye è la madre biologica di Kahraman.

La notizia della morte della sorella Serra manda poi Selin fuori controllo, tanto che la ragazza distrugge la sua cella venendo trasferita in una clinica psichiatrica.

Kadriye tenta poi un riavvicinamento con il figlio e si presenta in hotel per parlare con lui, ma Kahraman la respinge brutalmente. Sarà Sezai a rincuorarla, promettendole che il legame con il giovane potrà rinascere in futuro.

Umit ferito per difendere Yesim di cui è segretamente innamorato

Nel frattempo, durante un colloquio di lavoro, un cliente molesta Yesim, scatenando la reazione furiosa di Umit, che lo aggredisce. L'uomo reagisce con un colpo di pistola che ferisce Umit alla mano. I due, rientrati a casa, raccontano tutto alla famiglia Yenersoy.

Tra Yesim e Dundar si nota poi un certo feeling, tanto che lui si offre di accompagnarla a casa arrivando a conoscere la sua sorellina, Oyku.

Intanto Tolga chiede scusa ad Oltan per averlo accusato della morte di Serra, e tra i due sembra tornare la pace. A casa di Guzide invece, l’arrivo improvviso di Tarik e, poco dopo, quello di Sezai, accende lo scontro tra i due uomini, rivali in amore.

Mualla rivuole il piccolo Behram

Nel proseguo, Mualla vuole riportare Behram a casa, ma viene fermata da Oylum, che la ricatta con un video in cui Berham viene dichiarato figlio di Tolga.

Kahraman si confida con Oylum e le rivela chi è la sua vera madre svelando anche un vecchio legame tra lei e Sezai. Infine, Umit confessa a Zeynep di essersi innamorato di Yesim.

Tradimento supera i 2 milioni di spettatori a serata

L’appuntamento con Tradimento è fissato su Canale 5 alle 21:20 ogni venerdì. Gli episodi sono visibili in contemporanea anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Gli ascolti della dizi continuano intanto a brillare, un prodotto, quello della soap turca, che ha regalato un importante successo Auditel a Mediaset.

A riprova di ciò i dati della puntata andata in onda venerdì 12 settembre, con 2.101.000 spettatori complessivi totalizzati pari al 15.7% di share.