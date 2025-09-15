Serra perde la vita dopo essere stata spinta da Ipek nella nuova puntata di Tradimento, in onda venerdì 19 settembre. Azra controllerà i filmati di sicurezza e scoprirà la verità, mentre nuove tensioni sconvolgeranno gli equilibri familiari.

Una cena tra riconciliazioni e nuovi sospetti

Dundar riuscirà a stabilire un rapporto sereno con Guzide e Tarik. Per celebrare questo momento, si organizzerà una cena in compagnia di Ozan, Ümit e Zeynep.

Anche Oylum si cimenterà ai fornelli per contribuire alla serata, preparando con cura una serie di piatti che, guarda caso, sono proprio i preferiti di Kahraman.

Mualla noterà questo dettaglio e inizierà a sospettare che Oylum, consapevole di star perdendo Kahraman, stia cercando di riconquistarlo.

Al suo rientro a casa, Kahraman metterà Oylum di fronte a una decisione chiedendole di fare le valigie e andarsene. La donna si rifiuterà categoricamente e così sarà lui a lasciare l’abitazione.

Tolga scopre che Oylum gli ha salvato la vita

Tolga verrà dimesso dall’ospedale e rientrerà a casa. Durante una conversazione con il padre, scoprirà che è stata Oylum a donargli un rene. Sconvolto dalla rivelazione, deciderà di fare visita a Selin in carcere per ottenere delle risposte.

La ragazza gli confesserà che gli ha sparato perché ha scoperto la relazione con sua sorella.

Successivamente, Tolga si recherà da Mualla con l’intenzione di ringraziare Oylum per il gesto salvavita. Tuttavia, Mualla, infastidita dalla sua presenza, gli rivelerà che Serra aspetta un figlio da lui. Dopo aver appreso la notizia, Oylum deciderà di lasciare casa di Mualla.

Serra perde la vita

Nel frattempo, si assisterà alla morte di Serra. Ospite a casa di Ipek, si comporterà in modo sempre più arrogante e provocatorio nei confronti di Neva. La tensione crescerà a tal punto che la figlia di Sezai, esasperata, la caccerà di casa spingendola giù dalle scale. I vicini chiameranno i soccorsi e Serra verrà trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici tenteranno invano di salvarle la vita.

Dopo il suo decesso, Tolga accuserà il padre di essere il responsabile della tragedia. Oltan, venuto a sapere che Serra è caduta proprio in casa di Ipek, la affronterà duramente, ma la donna negherà ogni coinvolgimento. Azra deciderà di indagare da sola e, controllando le registrazioni delle telecamere di sicurezza, scoprirà che è stata Ipek a spingere Serra.

La nipote di Tarik farà una copia del video e cancellerà ogni traccia dalla memoria del sistema.

Nazan scopre che Kahraman è figlio di Kadriye

Nazan riuscirà a portare Can via dalla casa di Mualla, eludendo la sorveglianza delle domestiche con un inganno. Il bambino verrà così riunito a sua madre, Oylum, che ora si trova da Guzide. Poco dopo arriverà anche Dundar, segnando il primo incontro tra i due bambini che furono scambiati alla nascita.

Con una scusa, Nazan si presenterà a casa di Kadriye. Lì noterà una vecchia foto di Kahraman da piccolo e la donna affermerà che quel bambino è suo figlio. Intanto, Kahraman si perderà nei ricordi dei momenti trascorsi con Oylum: anche se ha deciso di separarsi, i suoi sentimenti per lei resteranno ancora vivi.

Mualla messa alle strette, sarà costretta a confessare tutta la verità a Nazan: rivelerà la reale identità di Kahraman e la natura del legame tra Tahir e Kadriye.

Ascolti ottimi per Tradimento

Sin dalla prima puntata, Tradimento ha conquistato il pubblico italiano. Gli ascolti della serie turca, che si avvia verso la conclusione, continuano a essere ottimi con una media di circa 2 milioni di spettatori. L’ultima puntata, in particolare, è stata seguita da 2.101.000 telespettatori con il 15,7% di share.