Questa sera, lunedì 15 settembre 2025, Temptation Island torna sul piccolo schermo con uno speciale: “E poi… e poi”. A partire dalle 21:30 su Canale 5, Filippo Bisciglia guiderà i telespettatori in un viaggio tra sentimenti, colpi di scena e aggiornamenti inediti sulle sette coppie protagoniste dell’edizione record di luglio. A oltre un mese dalla fine del programma, si scoprirà come sono evolute – o naufragate – le relazioni nate o messe alla prova nel villaggio delle tentazioni.

Cosa aspettarsi dallo speciale 'Temptation Island e poi… e poi'

Le storie delle coppie che hanno fatto discutere e appassionato il pubblico tornano al centro della scena con novità sorprendenti.

Nel video di presentazione dell’episodio, Filippo Bisciglia ha anticipato che “le sorprese non sono ancora finite”, promettendo nuove rivelazioni su quanto accaduto durante l’estate.

Tra i momenti più attesi c’è il ritorno in tv di Antonio Panico e Valentina Riccio, che mostreranno la loro nuova casa, incluso il celebre gazebo che tanto ha fatto parlare sui social.

Colpi di scena e aggiornamenti dopo il programma

Secondo le anticipazioni diffuse da Mediaset, Valerio Ciaffaroni, ex di Sara Esposito, sarà al centro dell’attenzione per la sua frequentazione con la tentatrice Ary. Anche Marco Raffaelli si racconterà a cuore aperto dopo la rottura con Denise, mentre spazio sarà dato anche alle novità nella vita di Sonia Mattalia e Alessio Loparco, oltre che alle testimonianze di Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri.

Novità su gravidanze, nuove relazioni e troni

I riflettori si accenderanno anche su Sonia Barrile, fidanzata di Simone Margagliotti, che ha scoperto di essere incinta proprio al termine dell’esperienza nel reality. Intanto, si parlerà della fine della relazione tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, che – secondo quanto annunciato – sarà uno dei volti della prossima edizione di Uomini e Donne.

Ascolti record per il reality dei sentimenti

L’ultima edizione di Temptation Island, andata in onda a luglio, è stata tra le più seguite di sempre. Le puntate trasmesse nel pieno dell’estate hanno registrato ascolti record, con una media di 4 milioni e 600 mila telespettatori e uno share del 32,86%.

Numeri che hanno spinto la produzione del programma a ideare un ulteriore appuntamento, in onda questa sera dopo La Ruota della Fortuna, condotta con Gerry Scotti e Samira Lui.