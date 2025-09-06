Le anticipazioni della puntata di Tradimento che andrà in onda venerdì 12 settembre, in prima serata, svelano che Kahraman vorrà prendere le distanze dalla moglie, dopo che Oylum deciderà di donare un rene a Tolga nella speranza di salvargli la vita.

Oylum dona un rene a Tolga

Le anticipazioni di Tradimento, riguardanti la puntata di venerdì 12 settembre in onda su Canale 5, prendono il via dalla scelta di Oylum di sottoporsi ad un delicato intervento per donare un rene a Tolga. Tutta la famiglia si opporrà, compreso Kahraman che deciderà di starle accanto durante l'operazione ma di voler comunque divorziare immediatamente dopo la sua ripresa fisica.

Al contempo, Serra deciderà di tenere il figlio che porta in grembo in modo tale da garantirsi una parte dell'eredità di Tolga.

Oylum donerà un rene a Tolga e tutta la famiglia dei due giovani aspetterà in ospedale l'esito degli interventi. Ezra, invece, andrà in carcere da Selin e la informerà del sacrificio di Oylum per salvare la vita a Tolga. La detenuta resterà senza parole. Mentre tutti si troveranno in ospedale, Dundar andrà a casa di Guzide ma troverà solo Yesim che cercherà di trattenerlo senza spiegargli dove si trovano tutti in quel momento.

Serra svela a tutti di essere incinta di Tolga

Serra organizzerà una conferenza stampa durante la quale rivelerà a tutti di essere incinta di Tolga e mostrando i risultati del test del DNA per fugare ogni dubbio.

Guzide scoprirà la notizia mentre Oylum e Tolga saranno in sala operatoria. Ozan penserà che si tratti dell'ennesimo bluff di Serra. Anche Mualla, Ilknur e Ipek scopriranno la novità attraverso la televisione e si scandalizzeranno.

Kahraman lascerà l'ospedale, deciso a lasciare la moglie nonostante i suoi dubbi: comunicherà a Mulla la sua volontà di divorziare. Solo successivamente Kahraman andrà in ospedale per vedere Oylum ma la vedrà al capezzale di Tolga in lacrime. Così andrà via senza salutarla. Inconsapevole di ciò, ma vedendo la freddezza del marito, Oylum chiamerà a casa, chiedendo di poter vedere Can nella speranza che, a portarlo in ospedale, sia proprio Kahraman. In realtà, a portare il figlio da lei saranno Mualla e Nazan: Oylum comprenderà che il marito non vuole vederla.

Ashen e Nedret raggiungeranno Oltan in ospedale per ringraziarlo di averle salvate dal fidanzato Emrah. Guzide resterà delusa comprendendo che Oltan ha usato la violenza ma poi saprà che Emrah è stato arrestato. Dimessa, Oylum chiederà di andare a casa sua e incontrerà Kahraman che si mostrerà sempre più freddo. L'uomo rivelerà di averla vista in lacrime vicino al letto di Tolga.

Lo share del 5 settembre

Risultati tiepidi per Tradimento in onda venerdì 5 settembre in prima serata. La dizi turca ha ottenuto uno share del 14,6% con una media di spettatori pari a 1.983.000. La soap si è scontrata la partita Italia-Estonia andata in onda su Rai 1 con uno share del 33,9% e una media di spettatori pari a 5.843.000.