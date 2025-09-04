Nelle puntate conclusive della soap turca Tradimento, Ali Sezai rimarrà ancora una volta deluso dalla figlia Ipek. Questa volta, l’avvocato verrà a conoscenza che la giovane aspetta un figlio da un uomo molto più grande da lei, ovvero da Oltan, e non la prenderà affatto bene.

Sezai ordina alla figlia Ipek di costituirsi in seguito alla morte di Serra

Azra tradirà la sua amica Ipek, facendo avere a suo zio Tarık il filmato che la incastra per la morte di Serra. A quel punto, Tarik minaccerà Sezai, dicendogli di essere disposto a denunciare sua figlia Ipek con l’accusa di omicidio, se non divorzierà in fretta dalla sua ex moglie Guzide.

Dopo essere stato in procinto di sottostare alla richiesta del rivale, Sezai darà un ultimatum a Ipek, visto che le ordinerà di costituirsi in commissariato al più presto possibile.

Sezai si scaglia contro Oltan per aver messo incinta sua figlia Ipek

Non apppena saranno trascorsi tre giorni, Sezai si presenterà di nuovo da Ipek, per chiederle se ha preparato i bagagli, ma lei lo sconvolgerà, rivelandogli di aspettare un figlio dall’ex fidanzato Oltan.

Dopo aver rinunciato a denunciare Ipek, Sezai si scaglierà contro Oltan, per aver messo incinta sua figlia. L’imprenditore si mostrerà pentito del suo comportamento, e sentendosi in debito nei confronti di Sezai, gli assicurerà di fare qualsiasi cosa per rimediare all’errore commesso.

Riepilogo sul decesso di Serra avvenuto a causa di Ipek

Dopo essere rimasta incinta del cognato Tolga, Serra lo ha rivelato alla sorella Selin, facendole perdere completamente il controllo. Quest’ultima ha ridotto il marito in fin di vita, dopo avergli sparato nel suo ufficio. A seguito dell’arresto di sua sorella Selin, Serra ha chiesto un’ingente somma di denaro a Oltan per mantenere il bambino, ma lui le ha proposto di abortire. Dopo essersi rifiutata di interrompere la gravidanza, Serra ha trovato ospitalità da Ipek. Con il passare dei giorni, Serra ha iniziato a mostrarsi arrogante, al punto da arrivare a far perdere la pazienza alla sua amica. La situazione è precipitata, quando tra le due è esplosa una lite furiosa, durante uno scontro sul pianerottolo.

Nel bel mezzo della colluttazione, Ipek ha spinto Serra, la quale è caduta giù per le scale e ha sbattuto la testa in uno spigolo. Parecchio allarmata, Ipek ha chiamato subito i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato niente da fare: Serra ha perso la vita insieme alla creatura che portava in grembo, dopo essere stata trasportata d’urgenza in ospedale.