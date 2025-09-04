Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 12 settembre su Canale 5 Oylum resterà accanto a Tolga dopo l’operazione e gli rivelerà la verità più difficile, anche se il ragazzo, sotto anestesia, non potrà sentirla: Can è suo figlio. Sarà un momento molto delicato per la ragazza, anche perché, per la sua scelta di donare il rene a Tolga, rischierà di spezzare definitivamente il matrimonio con Kahraman. Quest'ultimo assisterà di nascosto alla scena e si convincerà sempre di più che il legame tra i due non si sia mai spezzato.

Oylum pronta a sacrificarsi per Tolga

Oylum prenderà una decisione difficile e piena di coraggio: offrirà uno dei suoi reni a Tolga, rimasto in fin di vita dopo che Selin gli ha sparato tre colpi. Uno dei proiettili ha danneggiato irrimediabilmente un rene, costringendo i medici a rimuoverlo, mentre l’altro non riuscirà a garantire il corretto funzionamento.

La diagnosi sarà chiara: senza un trapianto immediato Tolga non potrà sopravvivere. Dopo diversi tentativi andati a vuoto, Oylum accetterà di sottoporsi al test, scoprendo di essere perfettamente compatibile.

La scoperta di Kahraman

Quando Oylum rivelerà la sua scelta a Kahraman, lui reagirà con freddezza. Le assicurerà che la sosterrà fino all’operazione, ma subito dopo metterà in chiaro che il loro matrimonio non avrà futuro.

La situazione diventerà ancora più drammatica quando, proprio mentre Oylum sarà in sala operatoria per l’espianto, Kahraman verrà a sapere che Tolga ha messo incinta Serra.

Per lui sarà una cosa difficile da accettare: la sua amata moglie sta rischiando la vita per un uomo già sposato, che per giunta ha reso incinta la sorella della moglie stessa. Sconvolto, Kahraman abbandonerà l’ospedale.

Il segreto di Can

Poche ore dopo, Nazan andrà a rassicurarlo: l’intervento sarà andato a buon fine e Oylum inizierà a riprendersi. Cercherà anche di convincerlo a non chiedere il divorzio, rivelandogli un dettaglio destinato a cambiare tutto: Oylum ha agito così perché Tolga è il padre di Can.

Quelle parole smuoveranno qualcosa in Kahraman, che deciderà di presentarsi in ospedale con un mazzo di palloncini per la moglie.

Ma al suo arrivo non troverà Oylum nella stanza.

La giovane sarà infatti nel reparto di terapia intensiva, al capezzale di Tolga. Distrutta dal dolore ma speranzosa per l’esito del trapianto, si rivolgerà a lui, ancora sedato: “Tolga, Can è tuo figlio. Spero che questo sacrificio ti dia la forza di tornare da lui”.

Kahraman assisterà di nascosto alla scena, convinto che tra Oylum e Tolga ci sia ancora un legame profondo, pronto a minare irrimediabilmente il loro matrimonio.