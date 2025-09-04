Dopo un agosto piuttosto sereno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono tornati al centro dell'attenzione per l'ennesima presunta crisi. Secondo quanto si vocifera sul web da giorni, tra il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne ci sarebbero tensioni, tant'è che lei non si sarebbe presentata al matrimonio di due cari amici del fidanzato. Lorenzo Pugnaloni ha cercato di saperne di più contattando Gianmarco, ma non avrebbe ricevuto risposta. Questo atteggiamento della coppia sta iniziando a stancare anche chi li ha sempre sostenuti e difesi nei mesi passati.

Segnalazioni e chiacchiere sulla coppia

Secondo quanto si dice sul web da alcuni giorni, sarebbe di nuovo calato il gelo tra Gianmarco e Cristina.

A meno di una settimana di distanza dal loro quarto mesiversario, i ragazzi stanno facendo parlare per un periodo di crisi che starebbero attraversando, l'ennesimo da quando si sono scelti negli studi di Uomini e donne.

Dopo aver postato foto e video della vacanza romantica che hanno fatto in Campania, non si sono più visti insieme e c'è chi assicura che avrebbero litigato pesantemente.

"Erano in Puglia con gli amici di lui e lei ha fatto la pazza, al punto da lasciarlo lì. Quando è tornata a casa, non si è presentata al matrimonio degli amici di lui, dove era stata invitata", si legge in un messaggio che un follower ha inviato a Lorenzo Pugnaloni poche ore fa.

Il commento dell'esperto di gossip non ha tardato ad arrivare: "Facciamo una scommessa? Dopo questa storia, domani saranno pronti a sbandierare il loro amore così riservato e inusuale, ne sono certo".

Le critiche dei sostenitori

Da quando si sono fidanzati, Gianmarco e Cristina hanno alternato periodi in cui hanno condiviso il loro rapporto con i fan e altri in cui hanno preferito restare in silenzio, non commentando in nessun modo le voci che li volevano in crisi.

"Da persona che li segue, posso dirti che hanno stufato? Ogni dieci giorni c'è una caccia alle streghe e poi ritornano come se nulla fosse. Io non so se litigano veramente, ma la loro sembra una relazione tossica", ha scritto un utente a Pugnaloni.

Come accade da mesi, neppure questa volta il tronista e la corteggiatrice si sono esposti per rassicurare i loro sostenitori e questo atteggiamento starebbe stancando anche chi li ha sempre sostenuti durante e dopo l'esperienza a Uomini e donne.

Gianmarco non conferma e non smentisce

Lorenzo Pugnaloni ha cercato di sapere qualcosa in più su questa vicenda scrivendo a Gianmarco, ma fino a ora non avrebbe ricevuto risposta.

"L'ho contattato, come da prassi. L'unica volta che mi ha scritto è stato quando ha puntualizzato cosa intendeva in quell'audio. Mah, attendiamo", ha raccontato l'esperto di gossip tramite il suo account Instagram.