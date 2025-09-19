Le anticipazioni di Tradimento annunciano svolte inaspettate e rivelazioni destinate a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 verrà celebrato a sorpresa il matrimonio tra Oltan e Ipek, una decisione imposta da Sezai, che costringerà l’imprenditore a sposare sua figlia. Nel frattempo, Kahraman scoprirà di essere il figlio di Sezai e deciderà di affrontare Kadriye per ottenere spiegazioni.

Sezai obbliga Oltan a sposare Ipek

Ipek confesserà a Sezai di essere incinta, rivelando che il padre del bambino è Oltan.

L’avvocato resterà sconvolto, dato che l’imprenditore ha la sua stessa età, ma deciderà comunque di sistemare la situazione. Sezai affronterà Oltan, costringendolo a prendersi le sue responsabilità. A sorpresa, Oltan accetterà le condizioni e deciderà di sposare Ipek. Per Ipek, però, non sarà l’inizio di una vita felice: se da un lato eviterà di essere denunciata per l’omicidio di Serra, dall’altro non vivrà un matrimonio autentico. Subito dopo le nozze, Oltan la allontanerà in modo brusco, chiarendo che ha accettato di sposarla solo per rispetto verso Sezai. Il padre di Tolga preciserà che si occuperà delle spese per il bambino, ma non vorrà avere alcun rapporto né con la moglie né con il figlio.

Kahraman scopre che Sezai è suo padre

Nel frattempo, Kahraman scoprirà casualmente di essere figlio di Sezai. La rivelazione avverrà quando noterà una voglia identica sulla spalla dell’uomo, un dettaglio che gli permetterà di ricostruire la verità. Sentendosi ingannato da Kadriye, Kahraman eviterà di incontrarla e si confiderà con Oylum prima di prendere una decisione definitiva. Dopo aver riflettuto, tornerà a villa Dicleli e chiederà a Kadriye di prepararsi per tornare a casa. Una volta arrivati, le rivelerà ciò che ha scoperto e chiederà spiegazioni. Kadriye ammetterà di essere stata contemporaneamente con Sezai e con Dicleli, ma la sua confessione non convincerà Kahraman, che deciderà di interrompere ogni rapporto con lei.

Intanto, Sezai si preparerà a lasciare Istanbul, amareggiato per il fallimento del suo matrimonio con Guzide e dopo aver spinto Oltan a sposare Ipek.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Selin ha sparato a Tolga

Nelle precedenti puntate di Tradimento, andate in onda su Canale 5, Selin ha scoperto che Serra è incinta di Tolga e ha perso il controllo. In preda alla rabbia, si è precipitata in azienda dal marito e gli ha sparato tre colpi, ferendolo gravemente. Tolga è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e si è reso necessario un trapianto di rene. Oylum si è offerta di donare il proprio rene al suo ex fidanzato, mentre Kahraman, notando il legame ancora vivo tra sua moglie e Tolga, ha scelto di farsi da parte e ha chiesto il divorzio.