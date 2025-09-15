Gli spoiler delle puntate di Tradimento, in onda prossimamente in prima serata su Canale 5, rivelano che Sezai chiederà a Oltan Kasifoglu (Cem Bender) di assumersi le proprie responsabilità dopo aver scoperto che Ipek è in attesa di un bambino da lui. L’uomo accetterà di sposarla, ma soltanto come gesto di scuse nei confronti di Sezai.

Sezai obbliga Oltan ad assumersi le proprie responsabilità verso Ipek

Ipek confiderà a suo padre di aspettare un bambino, pur di non finire in prigione per aver ucciso Serra. Sezai chiederà alla figlia di fare il nome dell'uomo che l'ha messa incinta.

Resterà senza parole dopo aver scoperto che Ipek aspetta un figlio da Oltan. L'uomo rinuncerà a denunciare la figlia per il crimine che ha commesso, per poi confrontarsi con Oltan. Sezai inviterà l'uomo ad assumersi le proprie responsabilità per l'errore che ha commesso, obbligandolo a fare pace con Ipek. Oltan si recherà dalla giovane, alla quale proporrà di diventare sua moglie.

Oltan sposa Ipek ma poi la caccia

Ipek si getterà a capofitto nei preparativi del matrimonio grazie all'aiuto di Neva. La donna comprerà un abito nuziale, ma la cerimonia verrà funestata da un imprevisto. Oltan con la massima freddezza inviterà Ipek nella sua camera d'albergo, dove saranno presenti l'officiante e due testimoni.

Una volta firmati i documenti, l'uomo caccerà la neo moglie, precisando che da qui in avanti provvederà solo alle spese del nascituro con il quale non vorrà avere rapporti.

Oltan sposerà Ipek solo per scusarsi con Sezai, ma non avrà nessuna intenzione di fare pace con lei. Il gesto manderà su tutte le furie la donna.

Oylum ha accettato di donare un rene a Tolga

Negli episodi di Tradimento andati in onda a settembre su Canale 5, Oylum (Feyza Sevil Güngör) ha accettato di donare un rene per aiutare Tolga, nonostante la disapprovazione della famiglia. Kahraman ha accompagnato la moglie davanti alla sala operatoria per poi meditare di chiedere il divorzio. Serra, invece, ha confessato di voler partorire il bambino di Tolga per ottenere una parte della sua eredità.

Selin è apparsa sconvolta quando ha scoperto che Oylum si è sottoposta all'operazione di espianto di rene per salvare la vita di Tolga. Dundar si è recato a cercare Guzide (Vahide Percin) a casa, dove ha trovato solo Yesim Denizeren (Asena Girişken), che non gli ha svelato che la sua famiglia si trova in ospedale in attesa di notizie da parte dei medici su Oylum.