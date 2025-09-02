Nei prossimi episodi di Tradimento, in onda su Canale 5, Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) scoprirà di essere sopravvissuto grazie a Oylum (Feyza Sevil Güngör), dopo il ricovero in ospedale in seguito all’aggressione della moglie Selin Atamanoğlu (Burcu Söyler). Il giovane apprenderà che la sua ex fidanzata si è sottoposta a un intervento per donargli un rene, nonostante l’opposizione della sua famiglia.

Tolga spera di tornare con l’ex fidanzata Oylum

Dopo essere stato ferito gravemente dalla moglie Selin, Tolga ha lottato tra la vita e la morte. Solo un trapianto di rene poteva salvarlo, ma non c'erano organi compatibili a disposizione.

Così, Oylum ha deciso di donargli il suo rene, mettendo in crisi il suo matrimonio con Kahraman (Berkay Ateş). Appena verrà a conoscenza di essere stato salvato da Oylum, Tolga farà il possibile per vederla, sperando di convincerla a tornare con lui.

Visto che non vorrà più alcun tipo di fraintendimento nel suo matrimonio, che ha messo in pericolo quando ha deciso di donare il suo rene, Oylum svelerà al marito Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) che Tolga cerca ogni pretesto per incontrarla. Proprio per questo, gli mostrerà un video, postato sul web da alcuni utenti, nel quale Tolga l’ha raggiunta in biblioteca per chiederle di tornare con lui.

Kahraman minaccia di fare del male a Tolga, Selin viene ricoverata in una clinica psichiatrica

Dopo essersi ricordato la promessa che gli ha fatto Oylum, di non rivelare a nessuno che Tolga è il padre biologico del piccolo Can, Kahraman affronterà Oltan (Cem Bender) e gli intimerà di tenere suo figlio lontano da sua moglie. Temendo per la vita di Tolga, Oltan lo vorrà tenere lontano da Oylum, così gli prometterà di far scagionare Selin come lui desidera, ma in cambio gli ordinerà di lasciare in pace Oylum una volta per tutte.

Dopo aver tentato di togliersi la vita in carcere, Selin tornerà in libertà, ma verrà ricoverata in una clinica psichiatrica. Tolga farà spesso visita alla moglie e le assicurerà che le resterà accanto anche quando tornerà a casa.

Riepilogo sul ferimento di Tolga

Nelle puntate precedenti, Tolga è stato ferito dalla moglie Selin, che gli ha sparato contro per vendetta, dopo aver scoperto che sua sorella Serra è rimasta incinta di lui. Oltan è sprofondato nella disperazione: i medici gli hanno comunicato che suo figlio necessitava urgentemente di un trapianto di rene. Scossa dalle condizioni critiche di Tolga, Oylum si è sottoposta a dei test e ha scoperto di essere compatibile. A quel punto, la ragazza ha deciso di strappare alla morte il padre di suo figlio, scatenando la furia del marito Kahraman e della suocera Mualla.