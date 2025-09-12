Giovedì 11 settembre si è svolta negli studi Elios la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda a partire da lunedì 22 settembre alle 14:45 su Canale 5. Le indiscrezioni sulle ultime riprese sono state diffuse da Lorenzo Pugnaloni, che ha raccontato sul suo sito quanto accaduto. Un alone di mistero ha avvolto un episodio avvenuto durante un ballo tra Gloria e Francesco: la dama è scoppiata in lacrime dopo una conversazione con il cavaliere. Sono proseguite anche le vicende sentimentali di Gemma Galgani, che continua a frequentare Mario Lenti, mentre Federico porta avanti la conoscenza con Rosanna.

Gloria scoppia in lacrime dopo aver ballato con Francesco

Gloria Nicoletti ha proseguito la conoscenza con Francesco, ballando con lui durante le riprese dell’11 settembre. Tuttavia, la registrazione del dating show di Maria De Filippi ha avuto un piccolo giallo ancora irrisolto: la dama romana ha avuto una conversazione, al momento segreta, con il cavaliere, che l’ha portata alle lacrime. Le indiscrezioni sulle riprese di Uomini e Donne aggiungono un dettaglio in più: a Gloria non sarebbe piaciuto il modo in cui Francesco si è posto nei suoi confronti. Va precisato che la conversazione tra i due protagonisti del parterre over è tuttora avvolta nel mistero. I microfoni, infatti, vengono abbassati durante il ballo in studio, ma la redazione, qualora lo ritenesse necessario, potrebbe recuperare l’audio, come già accaduto in altre occasioni.

Gemma frequenta Mario Lenti

Nel frattempo, ci sono stati nuovi sviluppi nella frequentazione tra Gemma Galgani e Mario Lenti, padre di Claudia, ex dama di Uomini e Donne. Gemma è entusiasta della conoscenza con Mario, ma il rapporto non è esclusivo: il cavaliere sta infatti conoscendo anche Magda, con la quale è uscito a cena. Lenti non ha ancora preso una decisione definitiva e intende continuare a frequentare entrambe le dame. Tina Cipollari ha ironizzato sul triangolo in cui si è ritrovata Gemma. Federico Mastrostefano, invece, ha rivelato di avere tre conoscenze in corso: Rosanna, Agnese e una nuova dama del parterre, di nome Veronica.

Le coppie nate nell'edizione 2024/25 che si sono lasciate: Francesco ha chiuso con Morena

Tra le coppie nate nell’edizione 2024/25 di Uomini e Donne, alcune non hanno resistito nel tempo. Nei giorni scorsi, Francesco ha rivelato di aver interrotto la sua relazione con Morena. L’ex cavaliere ha ammesso di essere il responsabile della rottura e ha raccontato che la dama siciliana starebbe soffrendo per la fine del fidanzamento. Anche Gloria e Guido si sono lasciati dopo poche settimane dall’uscita dal programma. Diversa la situazione per Marcello e Giada, che hanno dichiarato al magazine della trasmissione di aver attraversato un momento di crisi, ma senza annunciare una rottura.