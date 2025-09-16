Martedì 16 settembre si è svolta una nuova registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda a partire da lunedì 22 settembre alle ore 14:45 su Canale 5. Le anticipazioni, diffuse da Lorenzo Pugnaloni tramite le sue storie Instagram, annunciano un colpo di scena inaspettato: Rosario, il nuovo tronista, ha abbandonato il programma dopo una rivelazione da parte della sua ex fidanzata, Lucia, riguardante un incontro intimo avvenuto pochi giorni prima.

Rosario lascia il trono di Uomini e Donne

L’avventura di Rosario nel dating show è terminata ancor prima di iniziare.

Dopo essere stato annunciato come nuovo tronista nella puntata speciale di Temptation Island andata in onda il 15 settembre, le riprese del giorno successivo a Roma hanno portato a un inatteso epilogo. Rosario, già volto noto del programma estivo, ha deciso di lasciare Uomini e Donne, inaspettatamente.

La confessione di Lucia su Rosario

Durante la registrazione del 16 settembre, Lucia, ex fidanzata di Rosario, ha fatto il suo ingresso in studio e, come riportato da Lorenzo Pugnaloni, ha condiviso con i presenti un dettaglio personale: un incontro intimo con Rosario avvenuto pochi giorni prima. Secondo le indiscrezioni, Lucia avrebbe inizialmente ricevuto la possibilità di partecipare come corteggiatrice, ma Rosario avrebbe poi bloccato la sua presenza nel programma.

A quel punto, Lucia avrebbe deciso di raccontare tutto, forse con l’intento di compromettere il percorso televisivo dell’ex compagno.

Le coppie nate nell'edizione 2024/25 che si sono lasciate: Barbara e Ruggiero si sono detti addio

Durante la stagione 2024/25 di Uomini e Donne, molte delle coppie formatesi nel programma non sono riuscite a mantenere viva la loro relazione una volta conclusa l’esperienza televisiva. Tra le separazioni più recenti, spicca quella tra Francesco e Morena: è stato lui a rendere pubblica la rottura, assumendosi la responsabilità della decisione e spiegando che Morena starebbe attraversando un momento particolarmente delicato dal punto di vista emotivo. Nessun lieto fine nemmeno per Barbara e Ruggiero, che hanno interrotto improvvisamente la loro relazione senza fornire spiegazioni ufficiali né comunicare apertamente i motivi della separazione.

Diversa la situazione per Marcello e Giada, che hanno ammesso di aver affrontato alcune difficoltà, ma senza confermare una rottura definitiva. Al contrario, Martina e Ciro sembrano aver rafforzato il loro legame: i due hanno deciso di convivere e appaiono spesso sorridenti e affiatati sui social, dove condividono momenti della loro quotidianità con i follower. Più incerta, invece, la condizione sentimentale di Gianmarco e Cristina. La coppia ha scelto di mantenere un profilo basso, evitando di esporsi pubblicamente e di condividere contenuti insieme. Questo riserbo ha alimentato dubbi tra i fan, ma al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.