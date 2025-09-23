Martedì 23 settembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, prossimamente in onda su Canale 5. Secondo le anticipazioni condivise da Gemma Palagi su Instagram, in studio c’è stato un gradito ritorno: Alessandro Rausa e Maria Teresa sono tornati come ospiti per celebrare i 95 anni dell’ex cavaliere. Nel frattempo, Sabrina ha deciso di interrompere la conoscenza con Enrico.

Alessandro e Maria Teresa tornano a Uomini e Donne

Alessandro Rausa e Maria Teresa sono ancora felicemente fidanzati. Nelle riprese del 23 settembre, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono tornati in studio come ospiti per celebrare un’occasione speciale: il 95° compleanno di Alessandro.

Un traguardo importante che l’ex cavaliere ha voluto condividere con il pubblico e con la trasmissione che gli ha permesso di trovare l’amore. Durante la registrazione, c’è stato spazio anche per le vicende degli attuali protagonisti del parterre over.

Sabrina chiude con Enrico

Nella stessa registrazione sono state affrontate le vicende di Sabrina Zago, che ha deciso di interrompere la conoscenza con Enrico. La scelta è stata motivata dal fatto che il cavaliere ha lasciato il suo numero a Cinzia, gesto che ha spinto Sabrina a chiudere definitivamente. Cristiana e Flavio sono stati protagonisti delle prime esterne con i rispettivi pretendenti. Tuttavia, l’uscita di Cristiana non è stata mandata in onda per motivi di tempo.

La corteggiatrice uscita con Flavio ha espresso delusione, lamentando un atteggiamento del tronista che, a suo dire, risulterebbe identico con tutte le ragazze.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Flavio e Cristiana, i nuovi tronisti

Nelle prime due puntate della nuova stagione 2025/26 di Uomini e Donne andate in onda lunedì 22 e martedì 23 settembre su Canale 5, Gemma e Arcangelo si sono ritrovati dopo la pausa estiva, dando spazio a un chiarimento. In un’intervista al magazine del programma, il cavaliere ha dichiarato che avrebbe accettato volentieri un caffè con Gemma, ma solo in amicizia, lasciando Galgani delusa, poiché lei era pronta a riaprire la frequentazione. In studio, Arcangelo ha rivisto anche Marina, con cui la conoscenza non era mai decollata nella fase finale della scorsa edizione.

Sono stati presentati i primi due tronisti: Cristiana e Flavio, che hanno incontrato i rispettivi pretendenti durante l’appuntamento al buio. Il terzo tronista, Rosario, non ha fatto in tempo a sedersi sul trono: la sua ex fidanzata è arrivata in trasmissione svelando un retroscena sul loro passato. Dopo l’accettazione del trono da parte di Rosario, i due ex protagonisti di Temptation Island hanno avuto un incontro intimo. Di fronte alla situazione ancora irrisolta, Maria De Filippi ha preferito non far iniziare il percorso del ragazzo.