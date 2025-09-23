Nelle nuove puntate de La forza di una donna in programma da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre su Canale 5, Ceyda cadrà in crisi quando la dottoressa Jale deciderà di licenziarla come babysitter di suo figlio Bora. Bahar Cesmeli, invece, rimarrà senza parole quando vedrà suo marito Sarp comparire nella sua abitazione.

La dottoressa Jale licenzia Ceyda come tata di Bora

Hatice si recherà da Suat per convincere sua figlia Sirin a far ritorno a casa. La giovane accetterà la richiesta ma il suo rientro a casa creerà non poche tensioni tra i genitori.

.

Ceyda, nel frattempo, cadrà nella disperazione dopo essere stata licenziata dalla dottoressa Jale come babysitter di suo figlio Bora. Munir, invece, avvertirà Sarp che l'abitazione di Bahar è sotto sorveglianza e che non deve avvicinarsi per nessun motivo se non vuole finire nelle mani degli uomini di Nezir.

Bahar, Nisan e Doruk riabbracciano Sarp

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Nisan accuserà un malessere davanti ad Arif a causa della mancanza di sua madre Bahar. Enver e Hatice, invece, cercheranno di distruggere il telefono di Sirin ma verranno scoperti. La giovane ricatterà Piril con alcune foto compromettenti presenti nel suo cellulare ma lei esausta non sembrerà più temere niente.

Successivamente le amiche ed i familiari organizzeranno una cena per raccontare a Bahar che Sarp è ancora vivo. Allo stesso tempo, l'uomo cercherà di raggiungere la prima moglie per avvertirla del pericolo che incombe su di lei e i bambini a causa degli uomini di Nezir. Il ritorno di Sarp sconvolgerà Bahar, Nisan e Doruk, già molto provati per il recente ricovero ospedaliero.

Bahar ha ringraziato Sirin per averle donato il midollo osseo

Negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda su Canale 5, Sirin ha accettato di donare il midollo osseo a Bahar, in cambio ha chiesto a Sarp di passare una notte d'amore insieme. L'uomo non ha avuto altra scelta se non quella di acconsentire alla richiesta dell'ex cognata.

In ospedale, Bahar ha ringraziato Sirin per aver accettato di donarle il midollo osseo e quindi di salvarle la vita.

Intanto Sarp è tornato a casa da Piril mentre la notizia dell'imminente operazione di Bahar si è diffusa piuttosto rapidamente. Doruk ha creduto di aver sognato suo padre mentre Nisan ha ribadito di averlo visto per davvero.

Hatice, invece, ha chiesto ad Enver di non mettere sotto pressione Sirin, temendo che potesse andarsene di nuovo. Infine Munir ha incontrato Yesim per scoprire qualcosa di più su Nezir.