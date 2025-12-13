Secondo le anticipazioni spagnole de La Promessa, nelle prossime puntate in onda su Rete 4, verrà alla luce che è stato Santos a rubare le ricette di Lope e a trarne profitto. Curro, per difendere il cuoco, aggredirà il figlio di Ricardo, mentre Lope stesso cercherà vendetta per il torto subito. Nel frattempo, Manuel sarà disposto a tutto pur di impedire le nozze tra Lorenzo e Angela, arrivando persino a offrire il 25% delle quote della tenuta al capitano De La Mata in cambio dell’annullamento del matrimonio imminente.

Curro difende Lope e aggredisce Santos

L’ennesima azione ignobile di Santos verrà finalmente alla luce, dopo settimane in cui Lope si è dannato nella disperata ricerca del ladro di ricette. Le anticipazioni de La Promessa rivelano infatti la risoluzione del mistero dietro lo pseudonimo di 'Madame Cocotte', la persona che ha pubblicato sotto falso nome le creazioni culinarie del cuoco su un giornale, traendone profitto alle spalle del vero ideatore. Quando emergerà che è stato proprio Santos ad arricchirsi sfruttando il lavoro del collega, la tensione schizzerà alle stelle: Curro arriverà ad aggredire il figlio di Ricardo pur di difendere lo chef della tenuta. Nel frattempo, Lope non sarà disposto a lasciar correre e mediterà vendetta per il torto subito.

Manuel offre il 25% de La Promessa a Lorenzo

Nel frattempo, Manuel non vorrà assistere a un nuovo matrimonio di interesse a La Promessa. L’erede del marchesato intende infatti impedire le nozze combinate tra Lorenzo De La Mata e Angela. Quest’ultima è innamorata di Curro ed è ricambiata, e Manuel desidera proteggere il fratellastro da una nuova sofferenza. È bene ricordare che dietro il matrimonio si nasconde un accordo segreto tra il capitano e Leocadia, madre della futura sposa: De La Mata è a conoscenza del fatto che Leocadia ha tolto la vita a Jana e l’ha ricattata chiedendo la mano di sua figlia. Manuel, però, interverrà incurante di tutto il retroscena legato all’imminente matrimonio e offrirà a suo zio Lorenzo il 25% delle quote della tenuta a una sola condizione: non dovrà sposare Angela.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alonso ha scoperto che Curro è suo figlio

Nelle precedenti puntate andate in onda su Rete 4, Jana ha rivelato a Leocadia di essere la figlia di Dolores. A questa rivelazione è seguita la confessione di Curro al marchese: gli ha svelato di essere suo figlio. Alonso è rimasto interdetto di fronte alla verità su colui che fino a quel momento aveva creduto essere soltanto suo nipote. Inoltre, il marchese ha voluto sapere dal figlio appena ritrovato che fine avessero fatto sua madre e sua sorella, scoprendo così che Jana in realtà è Mariana, la figlia maggiore di Dolores.