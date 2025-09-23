Durante la registrazione di Uomini e Donne del 22 settembre, Nicole Belloni è arrivata in studio per corteggiare Flavio Ubirti.

In merito alla nuova corteggiatrice, Lorenzo Pugnaloni ha già ricevuto delle segnalazioni: la ragazza farebbe infatti parte di un'agenzia e di recente avrebbe avuto contatti con Alex Petri, ex partecipante di Temptation Island.

Le segnalazioni arrivate a Pugnaloni

Tramite Lollo Magazine, l'esperto di gossip Pugnaloni ha dunque riportato delle segnalazioni su Nicole Belloni.

Stando a quanto emerso in queste ore, la nuova corteggiatrice di Flavio Ubirti collaborerebbe in particolare con un'agenzia.

La cosa non depone mai a favore di chi partecipa al dating show: essere seguiti da un'agenzia potrebbe infatti mettere in ombra la purezza delle intenzioni del corteggiatore, con una presenza che a quel punto potrebbe essere figlia della voglia di visibilità mediatica che non piuttosto dell'intenzione di trovare l'anima gemella.

Il giornalista ha anche saputo che fino a poche settimane fa Nicole avrebbe avuto dei contatti con Alex Petri. La segnalazione parla di incontri in amicizia, ma Belloni durante l'esperienza da tentatrice a Temptation Island aveva stretto un legame particolare proprio con il ragazzo torinese.

Chi è Nicole Belloni di U&D

Nicole Belloni è un volto conosciuto del piccolo schermo.

La ragazza ha partecipato a Temptation Island 2024 come tentatrice nel villaggio dei ragazzi, avvicinandosi nell'occasione ad Alex Petri. Terminata l'esperienza nel docu-reality, ha avuto un flirt con Raul Dumitras, l'ex fidanzato di Martina De Ioannon (ora impegnata con Ciro Solimeno).

Nicole è poi diventata un'influencer a tutti gli effetti, tanto che sul suo account Instagram vanta diversi milioni di follower. Belloni è inoltre una modella.

Spoiler registrazione 22/9

Venendo alle anticipazioni legate alla registrazione di U&D di lunedì 22 settembre, ci sono stati diversi colpi di scena.

Non solo l’arrivo di Nicole Belloni, che è stata notata da Ubirti e portata in esterna, ma anche la proposta di Maria De Filippi a Sara Gaudenzi: la ragazza era arrivata in studio per corteggiare Flavio, ma le è stato chiesto se volesse invece diventare tronista.

Per la prima volta nella storia del programma, una corteggiatrice si è dunque seduta al fianco del ragazzo che stava corteggiando fino a pochi istanti prima.

Cristiana Anania ha invece discusso con Jakkub: secondo la tronista, il corteggiatore sarebbe interessato soltanto ad ottenere visibilità. Guardando poi al Trono Over, Gemma Galbani ha infine chiuso la conoscenza con Mario poiché nessuno dei due è risultato interessato ad intraprendere una frequentazione.