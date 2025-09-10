Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 15 al 19 settembre su Rai 3 rivelano che Damiano si infurierà con la sua ex Rosa, dopo che quest'ultima confesserà a Eduardo che ha deciso di lasciare il suo incarico nelle forze dell'ordine.

Intanto Samuel, dopo aver tradito Gabriela passando una notte d'amore con Micaela, prenderà in mano le redini della situazione e deciderà di assumersi le sue responsabilità.

Gennaro Gagliotti, dopo un periodo di convalescenza, tornerà alla guida dei Cantieri Flegrei.

Damiano furioso con Rosa: anticipazioni Un posto al sole 15-19 settembre

Clara ed Eduardo torneranno a Napoli dopo un periodo di assenza e verranno accolti con grande gioia da Rosa.

Appresa la notizia del ritorno della coppia, Damiano deciderà di passare a casa di Rosa per salutare i suoi amici: Clara non potrà fare a meno di notare l'imbarazzo sul volto della sua amica.

Dopo aver bevuto qualcosa insieme, Damiano andrà via e Rosa svelerà al fratellastro e Clara che il suo ex ha scelto di lasciare definitivamente la polizia.

Eduardo, scosso, deciderà di andare a parlare con Damiano per affrontare la situazione: la reazione del poliziotto non sarà delle migliori e finirà per infuriarsi con Rosa per aver svelato una sua scelta così privata e personale.

Gennaro torna ai Cantieri, Samuel infedele

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda nella settimana fino al 19 settembre, inoltre, rivelano che Samuel finirà per tradire Gabriela con Micaela.

Questa notte d'amore metterà in crisi il ragazzo, al punto da spingerlo a prendere una decisione: chiudere definitivamente la sua relazione con Gabriela e voltare pagina.

Gennaro Gagliotti, invece, tornerà ai Cantieri, deciso a riprendere in mano le redini dell'impresa dopo il breve periodo di assenza. Al suo fianco continuerà a esserci il fratello Vinicio, pronto a supportarlo nonostante le pressioni da parte di Alice, la quale vorrebbe lasciare Napoli al più presto e tornare alla loro vecchia vita.

La soap opera Un posto al sole si difende nella sfida Auditel dell'access prime time

In attesa di questi episodi, prosegue il trend positivo di Un posto al sole dal punto di vista Auditel nella fascia dell'access prime time di Rai 3.

Dopo il ritorno di Affari Tuoi pronto a sfidare La ruota della fortuna di Gerry Scotti, la soap ha visto incrementare il suo numero di spettatori mantenendosi su una media di circa 1,4 milioni di spettatori a sera pari a uno share che arriva a sfiorare la soglia del 7%, con punte massime del 9% durante la messa in onda in prima visione assoluta.