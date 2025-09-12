Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 22 al 26 settembre, in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che Michele riceverà una chiamata importante dall'ospedale in cui si trova ricoverata Agata.
La sensitiva, dopo settimane sospesa tra la vita e la morte, verrà finalmente dichiarata fuori pericolo di vita e si salverà.
Intanto, Gennaro si mostrerà sempre più senza scrupoli nei confronti dei coniugi Ferri, intenzionato ad estromettere sempre più Marina dalla guida dei Cantieri Flegrei, grazie al supporto di suo fratello Vinicio.
Agata si salva: anticipazioni Un posto al sole dal 22 al 26 settembre
Silvia consiglierà a Michele di prendersi un periodo di pausa dal lavoro, così da poter staccare un po' la spina e concedersi qualche giornata di pausa e relax.
Il giornalista, però, non sembrerà disposto a fermarsi per pensare alla sua salute, tanto da organizzare un'intervista al fratello di Giancarlo Siani, in occasione dell'anniversario dei 40 anni della sua morte.
Intanto, dall'ospedale in cui si trova ricoverata, Agata riceverà una notizia inaspettata: la donna è finalmente uscita dal coma e verrà dichiarata fuori pericolo.
Eduardo, intanto, in attesa del processo che lo attende deciderà di fare un giro in quartiere per mettersi alla ricerca di un nuovo lavoro, ma la sfida non sarà affatto semplice.
Gennaro Gagliotti sempre più senza scrupoli con i Ferri
Le anticipazioni dei nuovi episodi de Un posto al sole, in onda dal 22 al 26 settembre, inoltre, rivelano che Gennaro Gagliotti si mostrerà senza scrupoli nei confronti di Marina Giordano.
Lo scopo del perfido imprenditore sarà quello di riuscire a estromettere sempre più la dark lady della soap dalla gestione dei Cantieri Flegrei, al punto da metterla in profonda crisi.
Al suo fianco continuerà a esserci il fratello Vinicio che, dopo un grave problema sorto al caseificio di famiglia, riuscirà a dimostrare la sua bravura dal punto di vista imprenditoriale, lasciando senza parole lo stesso Gennaro, che lo aveva sempre sottovalutato.
Roberto aveva aggredito Gennaro Gagliotti nelle puntate precedenti di Upas
Nelle scorse puntate della soap opera, Gennaro aveva scoperto che sua moglie in accordo con Marina, avevano cercato di incastrarlo per spingerlo a confessare di essere il responsabile della morte di Assane.
La reazione dell'imprenditore non fu delle migliori, tanto da scagliarsi duramente contro la signora Giordano.
Tale scena venne vista in presa diretta da Roberto Ferri, il quale scelse di intervenire subito sferrando dei pugni al volto di Gennaro, finendo per mandarlo in ospedale in condizioni critiche.