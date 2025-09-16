Secondo appuntamento settimanale con le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che il pubblico potrà vedere su Canale 5 a partire da lunedì prossimo. Il 16 settembre, infatti, c'è stata una nuova registrazione e Lorenzo Pugnaloni ha svelato che in studio si è parlato del ritorno di fiamma tra Valerio e Ary di Temptation Island. Inoltre c'è stata la "cacciata" di Rosario, che dopo aver accettato il trono, avrebbe trascorso dei momenti di intimità con l'ex fidanzata Lucia.

Le coppie di Temptation protagoniste

Martedì 16 settembre il cast di Uomini e donne si è ritrovato in studio per partecipare ad una nuova registrazione.

Le anticipazioni che stanno circolando sul web al termine delle riprese, dunque, informano i fan del fatto che gran parte della puntata è stata dedicata a Temptation Island: Lucia ha smascherato Rosario raccontando dell'intimità che hanno avuto fino a pochi giorni fa, così Maria De Filippi ha invitato il ragazzo a lasciare il trono ancora prima di iniziare l'avventura.

Agli Elios si sono visti anche Ary e Valerio, che a sorpresa hanno annunciato il loro ritorno di fiamma dopo un'estate piuttosto altalenante e di confusione soprattutto per il giovane.

L'ordine di messa in onda delle puntate

Nel giorno in cui c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne, Davide Maggio ha anticipato che l'edizione 2025/26 dovrebbe iniziare con puntate dedicate anche ad alcune coppie di Temptation Island.

Dal 22 settembre, dunque, dovrebbero essere trasmessi in tv appuntamenti incentrati sia sui confronti tra i fidanzati del reality che sulla breve esperienza di Rosario sul trono.

Stando a quest'indiscrezione, le puntate non dovrebbero andare in onda in ordine cronologico: il pubblico potrebbe vedere prima l'unica apparizione di Guglielmi in studio (registrata oggi, 16/09), e poi assistere alle puntate in cui sul trono c'erano solo Flavio e Cristiana.

La rete avrebbe pensato a questa mossa per cavalcare l'onda del successo degli speciali di Temptation di settembre, come a voler fare un passaggio di testimone virtuale tra i due programmi di Canale 5.

Solo due tronisti nel cast

L'avventura di Rosario a Uomini e donne è durata solo una puntata (quella che è stata registrata il 16 settembre), quindi è come se non fosse mai cominciata.

Le rivelazioni di Lucia su quello che sarebbe successo tra lei e l'ex fidanzato pochi giorni fa, hanno spinto la redazione a prendere una decisione netta: Guglielmi è fuori dal cast dell'edizione 2025/26.

Non si sa ancora se nelle prossime settimane il ragazzo sarà sostituito, oppure se resteranno solo Flavio e Cristiana i protagonisti del trono Classico della prima parte della stagione.