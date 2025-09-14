Lunedì 22 settembre inizierà la messa in onda delle puntate della nuova edizione di Uomini e donne, quelle che sono state registrate alla fine di agosto e delle quali sono già disponibili tutte le anticipazioni. Ai primi appuntamenti della stagione 2025/26 del dating-show, hanno partecipato solo due ospiti: Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono tornati in studio per presentare il figlio Luay, nato lo scorso luglio.

Il ritorno della coppia agli Elios

Manca poco più di settimana all'inizio della nuova edizione di Uomini e donne su Canale 5, ma sul web si possono trovare le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse a partire dal 22 settembre.

Le registrazioni del dating-show, infatti, sono cominciate lo scorso 26 agosto, e fino ad oggi il cast ha partecipato a circa dieci appuntamenti che i fan potranno vedere prossimamente sul piccolo schermo.

Contrariamente a quello che è successo gli anni passati, la stagione 2025/26 del programma di Maria De Filippi è partita con pochi ospiti: agli Elios, infatti, sono tornati soltanto Asmaa e Cristiano per presentare il piccolo Luay, nato a luglio e frutto dell'amore che è sbocciato proprio davanti alle telecamere del format Mediaset.

La dama e il cavaliere, dunque, per ora sono gli unici ex del parterre che sono stati invitati per raccontare gli sviluppi che ci sono stati nel loro rapporto da quando si sono spenti i riflettori.

Gemma al centro delle dinamiche sin dal debutto

Le prime puntate di Uomini e donne 2025/26, dunque, saranno quasi totalmente dedicate al cast di quest'anno e alle conoscenze che animeranno le dinamiche di inizio stagione.

Gemma sarà ancora protagonista di gran parte degli appuntamenti con frequentazioni altalenanti, come quella con il signor Mario (padre dell'ex dama Claudia Lenti), e con discussioni piuttosto accese con Tina.

L'ex tronista Federico Mastrostefano debutterà nel parterre e sin da subito si farà notare per una forte indecisione tra Agnese e Rosanna; quest'ultima, inoltre, avrà un confronto con l'ex Giuseppe e poi si rimetterà alla ricerca dell'anima gemella.

Faccia a faccia anche per Gloria e Giudo che si sono lasciati durante l'estate.

Due tronisti e un terzo in arrivo

Nel corso delle prime puntate della nuova edizione di Uomini e donne, inoltre, saranno presentati due dei tre tronisti del cast.

L'ex tentatore Flavio e la 22enne Cristiana si accomoderanno sulla poltrona rossa al debutto (molto probabilmente già nell'appuntamento che andrà in onda il 22 settembre) e inizieranno a conoscere i loro corteggiatori.

Notizia di qualche ora fa, è che la redazione avrebbe scelto il terzo protagonista del trono Classico della stagione 2025/26: Rosario di Temptation Island dovrebbe esordire in questo ruolo in una delle prossime registrazioni.