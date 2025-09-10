Nei prossimi giorni sarà pubblicata l'intervista che Cristina Plevani ha concesso a Lorenzo Pugnaloni per il format Casa Lollo, ma sul web sta già circolando un video con alcune anticipazioni piuttosto interessanti. Quando le è stato chiesto cosa pensa di un'eventuale partecipazione di Mario Adinolfi a Uomini e donne nel ruolo di opinionista, la vincitrice dell'Isola dei famosi ha risposto che lo vedrebbe bene perché potrebbe bilanciare il trash di Tina Cipollari, che lei non apprezza particolarmente.

Le parole sulla vamp di Canale 5

Da alcuni giorni sul web si sta parlando dell'intervista in cui Mario Adinolfi si è offerto come opinionista di Uomini e donne, una serie di dichiarazioni che hanno portato Tina a intervenire sui social con il seguente commento: "No grazie, siamo al completo".

Lorenzo Pugnaloni ha interpellato Cristina Plevani su quest'argomento, e forse un po' a sorpresa lei si è schierata dalla parte dell'uomo con il quale ha condiviso l'esperienza all'Isola dei famosi la scorsa primavera.

"Tina è trash e lì funziona, ma Mario non le toglierebbe nulla", ha affermato la vincitrice dell'ultima edizione del reality sulla sopravvivenza.

Quando le è stato chiesto cosa pensa di Cipollari e del ruolo che ricopre nel dating-show da circa vent'anni, Cristina ha aggiunto: "Lei fa body shaming e non mi piace. Critica, anche per gioco, donne e uomini del parterre e questro non è nel mio gusto. Fa uno spettacolo e esternazioni che non mi piacciono".

L'opinione dei fan sui social

Il commento di Cristina Plevani non è piaciuto ad alcuni spettatori di Uomini e donne, soprattutto ai più affezionati che sanno quanto è importante Tina nelle dinamiche della trasmissione.

"Probabilmente lei dopo aver partecipato come tronista, non ha più guardato il programma", "Ma le puntate in cui Tina è stata denigrata per il suo peso non le ha viste?", ha scritto qualche utente su X dopo aver ascoltato uno stralcio dell'intervista in cui la vincitrice dell'Isola dei famosi ha detto che ogni tanto l'opinionista farebbe body shaming nei confronti delle dame e dei cavalieri del parterre Over.

In arrivo una nuova registrazione

Mancano poco più di 10 giorni al ritorno di Uomini e donne su Canale 5: la prima puntata della nuova edizione andrà in onda lunedì 22 settembre, ma è stata registrata quasi due settimane fa.

Le riprese del dating-show, infatti, sono cominciate il 26 agosto e stanno andando avanti con regolarità: il cast, infatti, si ritrova agli Elios una o due volte a settimana per aggiornare la conduttrice, gli opinionisti e il pubblico presente su quello che è successo nei giorni precedenti.

La prossima registrazione è fissata per giovedì 11 settembre, e si vocifera che in quest'occasione potrebbe essere ufficializzato un nuovo tronista.