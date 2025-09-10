Nei prossimi episodi della soap turca Forbidden Fruit in onda su Canale 5, si assisterà all'ennesimo colpo di scena. Ender Çelebi (Şevval Sam) chiederà la custodia legale del figlio Erim Argun (Ilber Uygar Kaboğlu) avuto dal matrimonio con Halit Argun (Talet Bulut), insieme al neo marito Alihan Taşdemir (Onur Tuna).

Erim investe una donna con l'automobile del padre, Ender fa infuriare Halit

Non appena verrà a conoscenza che sua madre Ender ha sposato Alihan in segreto, il figlio Erim inizierà a frequentare dei nuovi amici. Un giorno, il ragazzo si metterà alla guida dell'automobile del padre Halit pur non avendo ancora la patente.

Purtroppo, Erim investirà una donna, che fortunatamente riporterà soltanto una ferita a un braccio. Per non far denunciare il figlio alla polizia, Halit accetterà di consegnare un'ingente somma di denaro alla vittima.

Nel contempo, Ender approfitterà dell'occasione per portare avanti la sua vendetta contro l'ex marito per essere rimasto insieme a Yildiz (Eda Ece). Halit andrà su tutte le furie, appena Ender chiederà l'affidamento di loro figlio Erim insieme ad Alihan.

Ender decide di impedire le nozze tra Zehra e Kemal

Sempre a proposito di Ender, anche lei come la sua rivale Yildiz, vorrà impedire le nozze tra Zehra (Şafak Pekdemir) e Kemal (Sarp Can Köroğlu). Intanto, Erim inizierà a vedere di buon occhio Alihan, diventato il suo patrigno, per non essersi scagliato contro di lui, a differenza dei suoi familiari, il giorno in cui ha investito una sconosciuta.

Appena suo padre Halit gli dirà che Ender e Tasdemir hanno richiesto la sua custodia, Erim non sembrerà affatto dispiaciuto al pensiero di doversi trasferire a casa della madre.

Halit ha licenziato l'ex moglie Ender su richiesta di Yildiz

Ender ha scoperto che Yildiz ha inscenato la sua gravidanza, scambiando la sua cartella clinica con quella di una donna realmente incinta. Dopo aver appreso che sua moglie Yildiz sta fingendo di aspettare un figlio da lui per non divorziare, Halit l'ha costretta a fare dei nuovi esami del sangue, minacciando di rovinarle la vita nel caso gli avesse mentito. Yildiz con sua sorpresa è risultata davvero incinta, e ha tirato un sospiro di sollievo, quando suo marito Halit le ha chiesto perdono, per aver dubitato di lei.

Approfittando del momento favorevole, Yildiz ha chiesto ad Halit di cacciare Ender dalla sua azienda, incolpandola di aver falsificato i suoi esami clinici. Dopo essere stata licenziata dall'ex marito, Ender si è alleata di nuovo con Kemal per fargliela pagare. Intanto, Yildiz non ha nascosto ad Halit che il suo sogno sarebbe quello di diventare mamma di una bambina.